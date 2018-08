Magyar labdarúgás - Lipták: ZTE, Remili: Paks?

A zuhanyhíradó szerint a nyáron az ETO-val is hírbe hozott Lipták Zoltán - a 2013-as bajnokcsapat tagja, jelenleg a DVTK labdarúgója - még augusztusban Zalaegerszegen köthet ki. Ennek fő oka, hogy őt is Vörösbaranyi József menedzseli, aki viszont napjainkban a ZTE-t segíti. Remili Mohamed (Vasas) valószínű, az NB I-ben folytatja és Paksra szerződik. A játékos a győriek célkeresztjében is szerepelt. A Vasas leigazolta Vácról a gólerős Balajti Ádámot, aki 2016-ban egy rövid ideig az ETO csatára volt.

Török látogatás



Kedden hazánkban járt a Török Labdarúgó-szövetség vezetése. A Yildirim Demirören elnök és Servet Jardymci alelnök, az UEFA végrehajtó bizottságának tagja vezette küldöttséget Csányi Sándor, az MLSZ elnöke, Berzi Sándor alelnök és Vági Márton főtitkár fogadta.



A megbeszélésen számos, mindkét ország labdarúgását érintő téma szóba került. Kiemelt figyelmet kapott a tény, mely szerint a török profi bajnokságban az idei szezontól alkalmazni fogják a videó-játékvezetői asszisztens rendszert (VAR). A két elnök megállapodott abban, hogy a jövőben a török szövetség részletes tájékoztatást ad magyar partnere számára az új technikai vívmány alkalmazásának tapasztalatairól.



Vidi–DVSC korábban



Szombat helyett pénteken fogadja a címvédő Mol Vidi FC a DVSC-t a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójában.



A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának tájékoztatása szerint a versenybizottság hozzájárult a fehérváriak kérelméhez, amelyet a debreceni ellenfél „aláírásával támogatott", így a két csapat összecsapását a felcsúti Pancho Arénában egy nappal korábban, 20 órától rendezik meg.

