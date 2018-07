Két magyar arany a Maty-éren: dunaújvárosi és váci egységek is győztek a sárkányhajó vb első napján - fotógaléria

A történeti hűség kedvéért rögzítsü : a vb első aranyérmét az ausztrál HCW Sen A Women Hamilton csapata szerezte meg. Az első magyar érmet, egészen pontosan az első aranyérmet pedig a junior mixed kategóriában a dunaújvárosi Dragon Steel SE kishajós csapata gyűjtötte be. A magyar mérleg az első nap után: ét arany (még egy a váci Dunai Sárkányok révén, szenior A, open), egy ezüst (Dunai Sárkányok Vác, kishajós szenior B, mixed) és egy bronz ( örös Dragon Szarvas, standard, junior A, mixed).

A döntő szerdai programja

200 m, standard hajóosztály, 10.45: szenior C, mixed, 10.55: szenior A, mixed, 15.30: szenior B, nő , 15.50: premier, nő , 16.30: szenior B, nyílt, 17 óra: premier, nyílt; kishajós kategória, 10.50: szenior A mixed; 16.25: premier, nő , 16.40: szenior B, nyílt, 16.55: junior A, nő , 17.10: szenior B, nő , 17.25: premier, nyílt. Győztest hirdetnek még kishajós és standard U24 mixedben, kishajós szenior C mixedben, kishajós junior A és B openben, standard junior A mixedben és a kishajós junior B nőknél.

Hömpölyög a tömeg a Maty-éren, Szegeden esténként nem lehet úgy sétálni, hogy ne botlanánk kisebb-nagyobb nemzetközi csoportokba – ilyenkor még a színes sztreccsaláöltözet a lábon is divat, nem zavar senkit a belvárosban.özben pedig tanuljuk a szakszavakat, amelyek a 11. IDBF klub legénység sárkányhajó-világbajnokság alatt feltétlenül szükséges. Ilyenek a versenyosztályok (open: nincs nembeli korlátozás; women: csak nő indulhatnak; mixed: vegyes osztály meghatározott számú nővel és férfival), a korosztályok (premier: nincs korbeli korlátozás, junior A: minimum 12, maximum 18 éves fiatalok; U24: 24 évesnél fiatalabbak, egyetemi: 18 éves vagy idősebb, teljes jogú felsőfokú hallgató; szenior A, B és C: 40, 50 vagy 60 évesek, illetve idősebbek), tanuljuk a rövidítéseket (BCP: mellrákos túlélő , ACS: rákos túlélő , ADP: mozgássérültek), valamint a hajóosztályokat (small: kishajó 10 fővel plusz a dobossal és a kormányossal; standard: nagy hajó 20 fővel plusz a dobossal és a kormányossal).És ha már teljes mértékben ráhangolódtunk az esemény vibrálására, megjegyeztü , mikor és éppen kit látunk a Maty-ér vizén, szombaton és árnap pedig a Tiszán, akkor csak egy dolgunk van: élvezni a sárkányok hetét ().megint 11 döntőt rendeznek a Maty-éren, fő épp a szenior kategóriákban, de lesznek premier és junior korosztályokban is finálé . Összesen 18 aranyérmet osztanak ki a nyolcnál kevesebb egységgel startoló kategóriákkal özösen, amelyekben három ört rendeznek, majd ezeket értékelik együtt.