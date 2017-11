Késelés a Fradi-meccsen: azonosították a balhézókat

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/szszjn/posts/975040059326996

A Ferencváros biztonsági főnöke a klub honlapján tett nyilatkozatot a szombati véres balhé kapcsán, magyarázatot adva arra is, hogy kerülhetett be a stadion területére több kés is. A nyilatkozat szerint minden érintett megkapja a büntetését, mindenki mozgása nyomon követhető a Groupama Aréna biztonság rendszerének köszönhetően, még azok is, akik többször ruhát váltottak, és eltakarták az arcukat.



Baranyai Imre, az FTC biztonsági főnökének szavait változtatás nélkül közöljük:



"A szombati mérkőzésen egy jelentős szurkolói rendbontás történt, melyben többen súlyosan megsérültek. Az FTC mindenben együttműködik a rendőrséggel, minden segítséget megad ahhoz, hogy a leghamarabb megtalálják a bűnelkövetőket. A klub a legszigorúbb eljárást várja el a bűnüldöző szervektől. Munkájuk megkönnyítése érdekében, a rendelkezésünkre álló felvételeket és dokumentumokat átadtuk a rendőrségnek. Megítélésünk szerint, a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, mindegy, hogy ki és milyen indítékkal követte el tettét. Erőszak nem lehet része a lelátói életnek. Több mint három éve nem történt ilyen a stadionban és mindent elkövetünk, hogy soha többé ne fordulhasson elő hasonló eset.



Körülbelül 50 ember, szervezetten vett részt a történtekben, közülük mindenkit be tudunk azonosítani. A stadion technikai rendszere erre tökéletesen alkalmas. Lassú a folyamat, de senki sem fogja megúszni, azok sem, akik maszkot húztak, vagy akik többször is ruházatot és cipőt váltottak, hogy megnehezítsék a későbbi azonosítást. A Tábor vezetőit kérni fogjuk, hogy a sajnálatos esemény után kiadott közleményük szellemében és a napokban elfogadott megállapodásunk alapján, a tárgyi bizonyítékok, a videó felvételek és a fotók megismerése után segítsék az elkövetők azonosítását. Ez közös érdekünk.



A verekedésekben résztvevőknek - a vizsgálatok lezárásáig - haladéktalanul felfüggesztjük a belépésre jogosító szurkolói kártyáját, annak is, aki kést hozott be, azoknak is, akik megszegték bármilyen egyéb módon a pályarendszabályban foglaltakat. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a biztonsági szolgálat kizárólag ruházat átvizsgálására jogosult, testüreg motozást nem hajthat végre. Márpedig egy kést akár a farpofa közé elrejtve is behozhat bárki, vagy a cipőjében, kabátba varrva. A fémdetektoros kapuk használata lassítaná a beléptetést, akár 4-5 óra időtartamra is elhúzódhat. Ide nem szeretnénk eljutni."

A Ferencváros-Debrecen labdarúgó-mérkőzés alatt verekedés tört ki a Groupama Aréna egyik büféje előtt - erről szombaton mi is beszámoltunk . A Bors információi szerint egy szurkoló került összetűzésbe egy szurkolói csoporttal, mindkét fél a Fradi-tábort erősítette.A verekedésben a megtámadott drukker kést, sőt, késeket rántott elő, egy embert a combján, egy másikat a kezén sebesítette meg, ám ezek után csúnyán helyben hagyták, szem- és koponyasérülést szenvedett. A borsonline.hu cikke szerint a combján megsérült szurkoló kis híján elvérzett.A Ferencváros szurkolói csoportja vasárnap este a következőket osztotta meg a Facebookon.A Fradi közleményt adott ki a brutális eseménnyel kapcsolatban, melyben leírták, hogy a rendőrséggel együttműködve mindent megtesznek az ügy tisztázása érdekében. Az eljárás befejezésééig pedig felfüggesztik az összes érintett szurkoló kártyáját.Az MLSZ várhatóan súlyos büntetéssel sújtja a Fradit a késeléssel, pirotechnikai bemutatóval fűszerezett „előadás" miatt.