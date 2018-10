Karate - 4 EB kvótát szerzett a kapuvári Castrum Siklóson

A Castrum 4 versenyzővel indult azon a nemzetközi válogatón, ahol szlovák és horvát harcosok is képviselték hazájukat. Az U21-es mezőnyben elért 2 ezüst-, és egy bronzérem 4 EB kvótát eredményezett a kapuvári karatésoknak.Pantelics Bence míg formagyakorlatban egyik elvétett Kata-ja miatt a harmadik helyet tudta megszerezni, addig küzdelemben nem talált kihívóra a -70 kg-os mezőnyben. Így tavalyi EB címe és a szomorú helyzet miszerint nem vállalták ellene a küzdelmet, megerősítette pozícióját két kvótával a válogatottban.Bence a Kata versenyt követően bíróként folytatta aznapi munkáját.Bán Lili és Végerbauer Roberta ezüstérmeikkel érdemelték ki a budapesti kontinens viadalon való indulás jogát. Míg Lili az U21-es középsúlyban, addig Roberta az U21-esek női nehézsúlyú kategóriájában képviselheti majd hazánkat novemberben. Az U16-os Csonka Lilire ezen a napon a gyakorlás és a tanulás várt.- Sajnálom, hogy Bence küzdelem nélkül érte el a kvalifikációt. Jó lett volna a hazai tatamin is látni egyet még versenyezni az EB előtt. A hátralévő 6 hetet igyekszünk maximálisan kihasználni az iskolai tanulás fontosságát szem előtt tartva, hogy ezen az EB-n is büszkék lehessünk teljesítményünkre" – mondta Sensei Pantelics Péter a Castrum edzője.