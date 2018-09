Hivatalosan is bejelentette lemondását Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke, utódja Vári Attila lehet, aki vállalta a jelöltséget.



A szövetségi kapitányként három olimpiai bajnoki címet nyert sportvezető már május végén jelezte, hogy távozik posztjáról, az MVLSZ szerdai elnökségi ülésén pedig hivatalosan is megerősítette: szeptember 30-i hatállyal lemond elnöki tisztségéről.



Kemény Dénes, aki 2012-ben vette át a szervezet irányítását, az elnökségi ülésen értékelte az elmúlt évek szakmai eredményeit. Az MVLSZ közleménye szerint az elnökség egyhangúlag, határozatban köszönte meg az elmúlt évek áldozatos és eredményes munkáját Kemény Dénesnek, valamint kiemelte, hogy a magyar vízilabdázás a jövőben is számít a szakemberre.



Az elnökségi ülésen Vári Attila alelnök bejelentette: számos sportszervezet előzetes megkeresésének és felkérésének eleget téve vállalja az elnökjelöltséget, illetve azt, hogy elnöki programját valamennyi tagszervezet és elnökségi tag részére eljuttatja a napokban.