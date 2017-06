Hat gyanúsítottja van a kézilabdás vesztegetési ügynek

Az MKSZ szerdán közleményben tudatta, hogy a Budapesti Nyomozó Ügyészség munkatársai házkutatást tartottak a szövetség egyik irodájában, és ott dokumentumokat, okiratokat foglaltak le. Az intézkedés oka, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján vesztegetés és vesztegetés elfogadása bűntettének gyanúja vetődött fel.



A kézilabdában régóta közszájon forgó híresztelések szerint egyes, jellemzően a kieséstől fenyegetett klubok kérésére a játékvezetők alkalmanként befolyásolhatták a mérkőzések végkimenetelét.

"Hosszú idő óta szóbeszéd tárgya, hogy bizonyos mérkőzéseket manipulálnak. De ez nemcsak a magyar kézilabdában van így, hanem a nemzetköziben is, és nemcsak kézilabdában, hanem más sportágakban is" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának.Ballai hozzátette, az általános megközelítéssel szemben az MKSZ tudni szeretné, mi történt, Kocsis Máté elnök ezért tett bejelentést a hatóságoknak.A Fővárosi Főügyészség csütörtöki közleménye szerint a nyomozás során szerdán hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként vesztegetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt az ügyben, de a kommunikációs igazgató nem tudta nevesíteni őket.Mint elmondta, a szövetség a megtisztulás érdekében készen áll, hogy minden racionális és megengedett eszközzel éljen. "Szándékosan sarkítok, de ha arra van szükség, hogy két nappal, vagy két perccel a meccs előtt derüljön ki, hogy kik vezetik a meccset, akkor akár erről is szó lehet. De bízom benne, hogy nem erre lesz szükség" - nyilatkozta.Ballai úgy fogalmazott, a több tízezer embert jelentő kézilabdás társadalom tiszta és becsületes."Remélem, ha adott esetben kiderül, ki volt az a néhány lókötő, akkor ez bőven elegendő elrettentés lesz" - vélekedett Ballai Attila.