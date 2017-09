Három kvótát szereztek a Castrumosok az U22-es Karate Európa bajnokságra

A Castrum SC Kapuvár két versenyzője 3 indulási kvótát harcolt ki a nemzetközi bajnokságon. Végerbauer Roberta küzdelemben, míg Pantelics Bence KATA (formagyakorlatban) és küzdelemben is képviselheti hazánkat november 11-én Kielcében (Lengyelország) a fiatal felnőttek kontinens viadalán.A 8 fős Castrumos versenyzői csapat 4 arany-, és 2 ezüstérmet ért el a Tenkes völgyében Siklóson, ahol 3 ország karatékái vívták csatáikat az Európa Bajnokságon való indulás jogáért, illetve az országos bajnoki címekért. A csapat logisztikájában Sarród község polgármester, Papp Gyula úr segített.

Pantelics Bence

Németh Virág a Gyermek I.-es kategóriában 4 győzelmet követően állhatott a dobogó tetejére, hasonlóan a már tapasztaltabb U18-as klubtársához Bán Lilihez, aki szófogadóan követte az edzői utasításokat, és menetelt végig a női U18 -55 kg-os mezőnyön.A Felnőtt „C" abszolút kategóriában Szücs Ádám jeleskedett, és csupán a mérleg fosztotta meg őt a dobogó legfelső fokától.

Végerbauer Roberta

Végerbauer Roberta és Pantelics Bence keményen meneteltek a dobogó csúcsa felé, aranyérmeikkel bebiztosították indulási jogukat a Magyar Válogatott U22-es induló csapatában. A „MOL Tehetségprogram támogatottja" Pantelics Bence formagyakorlatban ezüstérmet szerzett, így neki 2 versenyszámban is szurkolhatunk majd novemberben.

"- Mindig nagy súly nehezedik a versenyzőkre, ha egy Európa bajnokság indulási jogának kivívásáról van szó. Be kell bizonyítaniuk, hogy a hazai mezőnyben Ők a legjobbak, és nekik jár az a feladat, és megtiszteltetés, hogy a Magyar Nemzeti melegítőt felöltve képviselhessék hazánkat az Európa bajnokságon. Mind a nyárligeti Végerbauer Roberta, mind pedig a kapuvári Pantelics Bence sok nemzetközi versenytapasztalattal rendelkezik, bizonyítja ezt eddig elért Európa bajnoki sikereik. Reméljük életük első U22-es felnőtt Európa bajnokságán is szépen szerepelnek majd! Egy biztos, hogy a versenyig hátralévő 7 hetet kemény munkával töltjük.Nagyon örülök a Nyikos Eszter, Szücs Hanna és Németh Jankó szereplésének is, még akkor is, ha Ők most nem értek fel a dobogóra, mivel aküzdőtéren mutatott teljesítményük pozitívan értékelhető. Az őszi szezon minden Castrumos karatékának izgalmakban, eseményekben gazdag lesz. " - tudatta sensei Pantelics Péter a Castrum edzője.