Győri Audi ETO - Újabb két játékos hosszabbított, alakul a jövő évi keret - videó

A csapat a 2018/2019-es versenyszezon hazai és nemzetközi megmérettetésein való helytállása mellett a Győri Audi ETO KC vezetősége is komoly munkában van, az együttes professzionális feltételek mellett történő felkészülésének megteremtésén kívül folyamatosan zajlanak az egyeztetések és tárgyalások a jövőbeni tervek, kitűzött célok sikeres megvalósítása érdekében. Most újabb örömteli bejelentéssel szolgálhatunk: Bódi Bernadett és Jana Knedlikova, együttesünk jobbszélsői újabb szezon(ok)ra kötelezték el magukat a zöld-fehér mez, a páratlan szurkolótábor és az Audi Aréna Győr fantasztikus hangulata mellett.„Nagy örömünkre szolgál, hogy két rutinos játékosunkkal, Bódi Bernadettel és Jana Knedlikovaval is sikerült szerződést hosszabbítanunk, és számolhatunk velük a jövőt illetően is. Jobbszélsőink remek teherbírásukról többször is tanúbizonyságot tettek az elmúlt szezonok során, kiegyensúlyozott játékukkal rendre bizonyították, hogy a legjobb helyen vannak és egymásnak is igazi társai, kiválóan kiegészítik egymást" – nyilatkozta dr. Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke.Bódi Bernadett 2001-2007 között, majd néhány évnyi kitérőt követően 2013 óta erősíti a zöld-fehér mezes győri csapatot, ez idő alatt kiváló statisztikai adatokat produkált, ugyanis 405 mérkőzésen 755 találatot jegyezhetünk a neve mellett. Jana Knedlikova 2015 januárjában, szezon közben csatlakozott a Győri Audi ETO KC együtteséhez, melynek pillanatok alatt hasznos tagjává vált – jelenleg 153 meccsen összesen 314 gólnál jár.Szerződés-hosszabbításuk kapcsán a klubelnök mellett az érintett játékosok is nyilatkoztak:háromszoros BL-győztes (2014, 2017, 2018), többszörös magyar bajnok (2005, 2006, 2014, 2016, 2017, 2018) és Magyar Kupa-győztes (2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2018)kétszeres BL-győztes (2017, 2018), háromszoros magyar bajnok (2016, 2017, 2018), háromszoros Magyar Kupa-győztes (2015, 2016, 2018)A jobbszélsők tehát a 2018/2019-es szezont követően is – Bódi Bernadett 1 évig, Jana Knedlikova 1+1 évig – a Győri Audi ETO KC zöld-fehér mezében folytatják pályafutásukat.