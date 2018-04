Görbicz Anita: megtisztelő, hogy dalt írtak rólam - videóval

– Gyermekkorom óta a Győrnek szurkolók. Görbe miatt lettem ETO-s, és egy napon is születtünk. Amikor bejelentette a visszavonulását, biztos voltam benne, hogy írok róla egy dalt.Anita tett annyit Magyarországért, hogy megérdemeljen egy zeneszámot – mondta a Borsnak Nedin, akinek a Győr klasszisa is gratulált közösségi oldalán.Görbicz is meghallgatta a dalt, és megtisztelésnek tartja, hogy számot írtak róla: – Jó érzés, hogy ennyit jelentek a szurkolóknak, köszönöm ezt a szeretetet – mondta a Borsnak.