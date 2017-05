Fertőszentmiklósi sikerek - fotók

A verseny célja az volt, hogy megfelelően kontrolált keretek között versenyzési lehetőséget biztosítson mind az utánpótlás mind a felnőttek számára.A fertőszentmiklósi Simon GYM Egyesület versenyzői közül Simon Rózsa, Windisch Zoltán, Veres Kornél és Baranyai Zsolt lépett ringbe.Rózsa egyedüli lány indulóként nem találva ellenfelet egy fiúval bunyózott, Kornél az első mérkőzésén csak a kötelezőt hozta, kicsit rámelegített a másodikra, de mindkét mérkőzésén technikai fölényben volt, aranyéremmel díjazták. Zoli kissé statikus volt az ellenfele többet mozgott, Zsolti ki-ki meccset vívott, amelyből most az ellenfél került ki győztesen, de mindkettő ezüstérem szépen csillog, megdolgoztak érte - mondta el Molnár Sándor és Tóth Richárd, felkészítő edző.Az egyesület szombaton Monoron is részt vett egy thai box gálán.Lőrincz Péter élete első ringes edzőmeccsét vívta – egy szervezési malőr végett beugróként – az ellenfele a tavalyi thai box magyar bajnok volt. Péter teljesen jól alkalmazta a technikáit, nagyot bunyózott az ellenfelével teljesen egyenrangú volt. Veres Botond hozta a megszokott szuper formáját végig irányította a mérkőzést a kéz láb és térd technikái valamint a kilincselései is kiválóak voltak - monda Simon László vezető edző.