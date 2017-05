Férfi vízilabda Final Six - A Szolnoké a trófea, a játékosok valóra vált álomról beszélnek

A Szolnoki Dózsa-Közgép szakvezetője és játékosai valóra vált álomnak nevezték, hogy az együttes a férfi vízilabda Bajnokok Ligája Budapesten rendezett hatos döntőjének szombati fináléjában 10-5-re legyőzte a címvédő horvát Jug Dubrovnik együttesét a Duna Arénában.



"Nem indult jól a mérkőzés, de aztán nemcsak csapatként működtünk jól, hanem az egyéniségek is megvillantak" - mondta a találkozó után az M4 Sportnak Cseh Sándor. Hozzátette, ez a szezon olyan volt, mint egy álom, hiszen minden sorozatban győztek, ahol elindultak. A vezetőedző megköszönte mindenkinek a támogatást, és úgy fogalmazott, hogy igazolást nyert az az út, amelyen elindultak és az a játékstílus, amit gyakoroltak. Vámos Márton az MTI-nek azt hangsúlyozta, hogy aki elindul a Bajnokok Ligájában, annak az az álma, hogy megnyerje a sorozatot. "Ez a pályafutásom legjobb éve, megnyertük a bajnokságot, a Szuperkupát és a Magyar Kupát is, majd diadalmaskodtunk a Bajnokok Ligájában, ennél jobban nem sikerülhet idény" - fűzte hozzá a világbajnok játékos. A 67 százalékos védési mutatóval záró Nagy Viktor csapata játéka mellett a hangulatot és a közönséget méltatta. "Hihetetlen, hogy ennyi ember biztatott minket, ez fantasztikus érzés volt.



Örülök annak is, hogy okosan, taktikusan tudtunk játszani, és hittünk magunkban" - mondta. A finálé utolsó gólját szerző Kis Gábor szerint a szolnoki csapat "az idén felért a hegyek csúcsaira, és megmászta a legmagasabbat is". "Mindent megnyertünk, amiben elindultunk, ezt a legjobb csapatok sem mindig tudják megcsinálni, de nekünk sikerült" - fejtette ki. A center hozzátette, abban, hogy simán nyerték a döntőt, közrejátszhatott az is, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak ellenfelüknél, de nem gondolja, hogy ezen múlt volna a diadal. "Ma azt játszottuk, amit tudunk, s amit az idény 98 százalékában. Ez fantasztikus volt, most pedig egy nagy buli következik" - tekintett előre. Varga Dénes elmondta, a nagy különbség annak volt köszönhető, hogy a Jug Dubrovnik nem tudott megújulni a mérkőzés második félére. "Ez a legjobb szezonom eddig, a mostani sikert pedig közvetlenül az olimpiai és világbajnoki cím mögé sorolom" - hangsúlyozta. Hozzátette, a közel teltház nagy segítséget, "hátszelet" jelentett, s kiemelte, nem csupán nézők, hanem szurkolók ültek a lelátókon. A győztes Szolnok az európai szövetség (LEN) tájékoztatása szerint 50 ezer euróval gazdagodott. A Jug Dubrovnik második helye 40 ezer eurót ért, a harmadik olasz Pro Recco 33 ezer eurót keresett, míg a negyedikként zárt ZF-Eger költségvetése 31 ezer euróval nőtt.