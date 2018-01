Férfi kosárlabda - Távozik Sopronból az Európa-bajnok Zagorac

A klub szakmai igazgatója, Sterbenz László elemezte a csapat körül kialakult helyzetet, és azt is: mi várható el az együttestől, amelynek a keretében év végén is történt változás: távozott az Európa-bajnok Sasa Zagorac.



Behatárolt lehetőségek



Az SKC szakmai igazgatója azt taglalta: összetett dolgok eredménye az, ami a pályán látszik. Elsődlegesen kifejtette, a külföldi játékosok kiválasztása ezúttal nem minden esetben bizonyult szerencsésnek, majd hozzátette, ebben a klub anyagi lehetőségeinek is szerepe volt, nyilván nem lehet tovább nyújtózkodni annál, mint ameddig a takaró ér. Elárulta: a játékosokat ajánló ügynökségek is tisztában vannak a soproniak gazdasági erejével, más, a riválisoknál szereplő játékosok többségét nem is ajánlották a klubnak.



Ezen túlmenően az utóbbi hetekben a csapatot sújtó szinte példátlan sérléshullám szerkezetileg hátrányos helyzetbe hozta a gárdát, s ezt az ellenfelek könyörtelenül ki is használták.



Sterbenz László a soproni utánpótlásra is kitért. Mint mondta, most vannak 18–19 éves tehetségek, akik a felnőttcsapatnál edzenek, a B csoportban folyamatosan játszanak, fejlődnek, de még nincsenek azon a szinten, hogy ők oldják meg a Sopron problémáit.



Módosult a célkitűzés



A szurkolók kapcsán Sterbenz László azt fejtegette – csatlakozva a pécsiek elleni összecsapás után nyilatkozatában erre kitérő Mészáros Mátéhoz, valamint a szakvezető Sabáli Balázshoz –, hogy a csapat híveinek többsége látta, hogy a játékosok megfeszülnek a pályán, de jelen pilanatban ebben az összetételben sajnos ennyit tudnak. Mint mondta, mindenkinek szíve joga habitusa, nevelteltése alapján véleményt mondani a látottakról, de úgy tűnik, azt már mindenki látja: jelen pillanatban egyetlen reális cél lebeghet a csapat előtt: az A csoportban való bentmaradás. Előzetesen talán túlbecsülték a keret erejét, ráadásul a sérüléshullám is „beütött", így most át kell értékelni, újra kell tervezni a minimális célt, amely nem más, mint az élvonalban való bentmaradás.



A játékosok edzésmunkájával kapcsolatban Sterbenz határozottan leszögezte: mindenki teszi a dolgát becsülettel. Az is tény viszont, hogy a kialakult helyzetben sem ők, sem a szakmai, sem a klubvezetés tagjai nem érzik jól magukat, a gárda meccsről meccsre igen erős nyomás alatt játszik.



Elhúzódik a gyógyulás



Év végén jelentős változás történt a Sopron keretében: az SKC közös megegyezéssel szerződést bontott az Európa-bajnok szlovén Sasa Zagoraccal.



A döntést Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője azzal indokolta, hogy a legutóbbi orvosi vizsgálat eredménye szerint Zagorac Achilles-sérülése az eredetileg reméltnél jóval lassaban gyógyul. Az Európa-bajnok szlovén kosaras négy-hat hét múlva állhatott volna edzésbe. Figyelembe véve azonban az együttes nehéz helyezetét, valamint azt, hogy a gárda két másik játékosa, Dénes Gábor és Tóth Gergely is erről a posztról, az erőcsatár pozíciójából vált ki, lépéskényszerbe került a klub. Az SKC fordulók óta szerkezeti hátrányban, igazi négyes poszton játszó játékos nélkül volt kénytelen pályára lépni. Mindezeket figyelembe véve, amint arról Pojbics lapunknak beszámolt, a klub kezdeményezte a várhatóan még jó ideig harcképtelen Európa-bajnok kosaras szerződésének felbontását, amelyről végül a felek megegyeztek, így elváltak az SKC és Sasa Zagorac útjai. A játékos már haza is utazott Szlovéniába.



Az SKC szakvezetése már keresi a szlovén kosaras utódját a négyes posztra. Pojbics kiemelte: nem könnyű a szezon közben olyan kvalitású játékost találni, aki segítségére lehet a csapatnak, ráadásul a klub számára anyagilag is elérhető, de már vannak kiszemeltek. Fontos lenne minél hamarabb megtalálni az ideális megoldást, hogy ha a szerdai Körmend elleni meccsen még nem is, de a hétvégi MAFC elleni idegenbeli összecsapáson már rendelkezésre álljon.