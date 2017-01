Felkészülési meccs - Nyert a Gyirmót a Mosonmagyaróvár ellen

Gyirmót FC Győr–Credobus-Mosonmagyaróvár 2–0 (1–0)

Gyirmót, felkészülési mérkőzés. V.: Horváth T.



Gyirmót, I. félidő: Sebők – Achim, Bojovic, Lengyel, Lázár – Madarász, Bori, Kiss M. – Simon A., Máté, Vass P. II. félidő: Nagy S. – Szegi, Bojovic, Présinger, Nicolao – Kiss M. (Gyurján, 76.), Paku, Veres – Simon A. (Tóth N. 65., Aranyos 76.), Novák, Csiki. Vezetőedző: Urbányi István.



Mosonmagyaróvár, I. félidő: Boros – Bohner, Koszó, Deák, Katona – Zsirai, Schmatovich, Czár, Mihály – Laki, Fekete T. II. félidő: Tarczy – Gaszner, Baranyai, Németh M., Galambos – Bartos, Mundi, Kószás, Darázs – Horváth M. (Horváth P., 66.), Jasarevic. Vezetőedző: Király József.



Gsz.: Kiss M. (19.), Novák (50.).



Jó iramú találkozón a Gyirmót szép gólokat szerezve győzött.



A gyirmótiaknál két próbajátékos is pályára lépett. Várhatóan a csapatban folytatja pályafutását Giuseppe Nicolao, a Napoli olasz utánpótlás-válogatott balhátvédje. Nicolao a Napoliban kezdte a pályafutását, a felnőtteknél azonban még nem mutatkozott be. Kölcsönben szerepelt a Virtus Lancianónál, a Viareggiónál és az Alessandriánál, jelenleg pedig a harmadosztályú Melfi kölcsönjátékosa.



Pályára lépett Veres Szilárd is, aki a romániai CFR Cluj játékosa, ám a szintén kiszemelt Kristián Kolcák (Ruzomberok) ezúttal nem játszott.



A vendégek négy játékost – Katona Károlyt, Mihály Dávidot, Gaszner Rolandot és Horváth Patrikot – teszteltek.

Hír még, hogy a Gyirmót közös megegyezéssel szerződést bontott jobbhátvédjével, Nagy Sándorral. A 29 éves védő a jelenleg is futó szezonban hat NB I-es találkozón és egy kupamérkőzésen lépett pályára.



Információnk szerint a kék-sárgáktól Balogh Béla Mezőkövesdre, Horváth Adrián az ETO-hoz, Filkor Attila az Egyesült Államokba távozik. Nagy Olivér Soroksárra, Simon Attila Dorogra igazolt.