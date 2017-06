EYOF: Steve Aoki is fellép a nyitóünnepségen az ETO Parkban - fotók

A sajtótájékoztató keretében mutatták be a győri EYOF médiatámogatóit. A Győr+ Média Zrt-t, az MTVA Zrt-t, a Mediaworks Hungary Zrt-t, a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Zrt-t, valamint a FUNZINE Média Kft-t. A Győr+

Média Zrt. végzi az esemény teljes média-kiszolgálását, a közmédia nem csak a megnyitót, de napi kétszer 45 perces összefoglalókat is sugároz az esemén ideje alatt. A Mediaworkshöz tartozó újságokban, mint a Nemzeti

Sport, ahogy a Lapcomhoz tartozó Kisalföld napilapban is kiemelt figyelmet kap a győri EYOF, míg a Funzine ugyancsak a lapcsaládhoz tartozó kiadványokban népszerűsíti az eseményt, angol nyelven is. A partneri

megállapodás aláírásakor Endrődi Péter a Győrplusz vezérigazgatója elmondta, „győri médiacentrumként minden felületünkkel Győr sikeréért dolgozunk, ezért sem lehetett kérdés, hogy hazánk első olimpiai multisporteseményéből, a győri EYOF-ból is kivesszük a részünket. Bízom benne, hogy minél több szép pillanatról és felemelő sikerről adhatunk hírt."

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Győr 2017



Nyerges Csaba, a Kisalföld főszerkesztője úgy fogalmazott, a győri önkormányzattal szoros az együttműködésük, számos jó cél érdekében vittek sikerre közös projekteket, és az EYOF sem maradhat ki ebből a sorból. Bognár Léna a Funzine értékesítési vezetője jelezte, a fiatalokhoz több sajtóorgánumon keresztül is szólnak, és már a nyári eseményt megelőzően is igyekeznek minél inkább közelebb hozni a fiatalokhoz a nyári EYOF-ot.

Steve Aoki amerikai dj is fellép a 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) nyitóünnepségén július 23-án, a 14 ezer férőhelyes ETO Parkban.A kétórás ünnepséget, amelynek műsorvezetője Ördög Nóra és Szujó Zoltán lesz, a Duna World élőben közvetíti - jelentették be kedden a szervezők sajtótájékoztatón Győrben. Borkai Zsolt, a város polgármestere, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy a 20.30 órakor kezdődő ünnepséggel "valami szépet, egyedit" szeretnének megvalósítani, ami méltó egy olimpiai eseményhez, "komoly üzenetet hordoz" a részt vevő ötven európai országnak, és megmutatja Magyarország és Győr kultúráját a világnak. Heilig András, a nyitóünnepség rendezője elárulta, hogy a kétórás ceremónia három blokkból áll össze, és több formabontó eleme is lesz.A 25 perces nyitányban Bánhegyi Adrienn világ- és Európa-bajnok kötélugró fellépése köti majd össze egyebek mellett a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Vaskakas Bábszínház műsorait. Több mint háromszáz ember, köztük táncosok, akrobaták, különböző művészeti és sportágak képviselői lépnek fel. Látványos eleme lesz az ünnepségnek egy hatszor hat méteres LED-kocka, amelyet a pályán helyeznek el.A szervezők célja, hogy mindenkit bevonjanak az ünneplésbe, ezért a nézők speciális karkötőt kapnak majd, amellyel a sportolók pályára vonulásakor válhatnak aktív résztvevővé. Formabontó eleme lesz a megnyitónak, hogy a részt vevő ötven ország háromezer sportolója nem a stadionról kívül vonul be a pályára, hanem a lelátókról, hogy ők is részesei legyenek a nyitánynak. A bevonulást követően hangzanak el a beszédek, érkezik meg az EYOF-láng és teszik le a fogadalmat a sportolók.Az ünnepség harmadik blokkjában, a fináléban a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató résztvevői mellett a Kerekes Band és az EYOF hivatalos dalát is játszó The Biebers lép fel. Steve Aoki a tervek szerint utolsóként lép majd színpadra, és mintegy félórás koncertet ad.Szujó Zoltán sportriporter, műsorvezető elmondta, hogy azért a Duna World tűzi műsorára a nyitóünnepség közvetítését, hogy az egész Kárpát-medencében, Ausztráliában vagy az Amerikai Egyesült Államokban is nyomon követhessék a nézők. Az M4 Sporton naponta kétszer adnak összefoglalót, kora délután a délelőtti versenyekről, este pedig, a vizes világbajnokság közvetítései után a nap többi eseményéről. Domanyik Eszter, a győri önkormányzat városmarketing és programszervezési főosztályvezetője elmondta, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) - amely az esemény kiemelt médiatámogatója - lehetőség szerint online és egyéb közösségi felületein is bekapcsolódik az események közvetítésébe.