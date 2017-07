EYOF: Sopronból indult, Győrig jutott a fiatal úszó

A fiatal tehetség 50 és 100 m gyorson áll majd rajtkőre, valamint váltóban is indul. Az úszó Sopronból tette át székhelyét Győrbe, ahol sokat javultak az eredményei, a hosszabbik távon négy, a rövidebbiken két másodperc körüli a javítása, így bizakodva várhatja az EYOF-ot.



„Azt gondolom, jó döntést hoztam azzal, hogy Győrbe költöztem. Már korábban többen mondták, hogy jó és rendkívül inspiráló a példaképekkel, olimpikonokkal edzeni, gondolok itt Jakabos Zsuzsára, Takács Krisztiánra vagy Balog Gáborra, s ez valóban így van. Emellett döntő volt Petrov Iván személye, akivel én szerettem volna dolgozni, s eddig be is jöttek a számításaim" – mondta Pózvai Kiara, aki az eredmények javulásában megemlíti a több edzést, melyek nem csak a medencében vannak.



„Nagyon hasznos a jóga, a gyógytorna, melyeket szárazföldi tréningek egészítenek ki, szóval teljesen más, összetettebb itt a munka, de szerencsére ennek meg is van az eredménye. Bár a Győrbe igazoláskor nem az EYOF volt a fő szempont, csak mikor egyre jobb időket úsztam, felcsillant az indulás lehetősége, a serdülőbajnokság után pedig már biztossá vált, hogy ott lehetek a versenyen" – folytatta az úszó, aki édesanyjával költözött Győrbe, s hamar beilleszkedett.



„Nagyon segítőkészek a többiek, Jakabos Zsúval sokat beszélgetek, a fiúkkal pedig együtt edzem, Balog Gábor például sokat segített a fordulóim tökéletesítésében" – tette hozzá Pózvai Kiara, aki az esélyekről is beszélt: „Egyéniben jó lenne minimum a középdöntőbe jutni, váltóban pedig szeretnénk minél jobb eredményt elérni, meglátjuk, mi sül ki ebből. Egy biztos, az mindenképpen előny, hogy ugyanott kell versenyezni, ahol mindennap edzek, s nem hiszem, hogy agyonnyomna az, hogy a család, a barátok előtt kell majd úsznom. Ez sokkal inkább feldob."



Petrov Iván, a győriek vezetőedzője mindenesetre még tanítványánál is bizakodóbb, ő úgy érzi, 50 és 100 gyorson is odaérhet a döntőbe Kiara, a váltótól pedig az érem sem elképzelhetetlen.