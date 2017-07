EYOF: dobogóra vágynak a GYAC fiatal sportolói

A korosztályos Európa-bajnok cselgáncsozó Sipőcz Richárd éremre esélyes a győri ifjúsági olimpián. Fotó: Mészáros Mátyás

A vasárnapi megnyitóval kezdődik el Győrben Magyarország első olimpiai eseménye, a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, melyen minden idők legnépesebb magyar EYOF-csapata vesz részt, 10 sportágban 152 fiatal sportolóval. Összesen 17-en képviselik a győri színeket, közülük 11-en a Győri Atlétikai Club versenyzői.„Simon Csaba elnökkel együtt büszkék vagyunk, hogy ilyen létszámban képviselhetik klubunkat fiatal versenyzőink ezen a rangos viadalon – fogalmazott az olimpiai sportparkban tegnap tartott sajtótájékoztató elején Petráhn Barbara korábbi kiváló atléta, klubmenedzser, aki kiemelte még a GYAC birkózóinak és evezőseinek napokban elért remek eredményeit. – Ez azért is fontos – tette hozzá –, mert az EYOF-ra elkészült létesítményekben ezek a sportágak is helyet kaphatnak majd. Úgy gondolom, ez a létesítmény a jövőben a győri sport, s nemcsak a verseny-, hanem az utánpótlás- és szabadidősport központja lesz. Szeretnénk minél több világversenyt idehozni, 2018-ban már biztosan lesz itt egy U18-as atlétikai Európa-bajnokság. Terv egy U23-as cselgáncs EB és több nemzetközi teniszverseny rendezése is. Ahogy az EYOF szlogenjében is áll, a mi dolgunk, hogy a jelen tehetségeiből a jövő példaképeit neveljük. Feladatunk, hogy az EYOF után is olyan támogatást tudjunk adni, hogy ezek a fiatal versenyzők majd egy olimpián Magyarországot képviselhessék" – fogalmazott a klubmenedzser.

Ami a GYAC-os résztvevőket illeti, a klub két atlétája – Lendvai Luca és Simon Virág –, három cselgáncsosa – Kardos Tímea, Sipőcz Richárd és Vida András –, egy kerékpárosa – Bajorfi Eszter –, két tornásza – Fehér Nóra és Mészáros Krisztofer – és három teniszezője – Fajta Péter, Drahota-Szabó Dorka és Jánosi Luca – indul a viadalon.Utóbbi két sportoló konkrét célokat is megfogalmazott. A fiatalok egyéniben, ám együtt, párosban is szeretnének a dobogóra állni, s erre szerintük van is esélyük.Sokan várják dobogóra a cselgáncsos ifjúsági Európa-bajnok Sipőcz Richárdot is, akinek edzője, Gyimes Nikolett azt mondta, nem szeretnének terhet rakni a fiatal tehetség vállára.„Abban biztosak vagyunk, hogy Ricsi a lehető legtöbbet fogja nyújtani ezen a versenyen is. Ha így lesz, azzal már elégedettek lehetünk. Cél, hogy hosszú távon, a felnőttek között is sikeres versenyző legyen" – fogalmazott az edző.A megyéből összesen 18-an szereztek indulási jogot, a kosaras Cser Zsófia Sopronból jutott el az EYOF-ig. A további győri indulók: Afentáler Sára, Pál Tamara, Szilovics Fanni, Varga Emőke (kézilabda), Szirony Dorina (kosárlabda), Pózvai Kiara (úszás).A július 23. és 29. között sorra kerülő EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye, amelyen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek. A győri eseményre ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak.