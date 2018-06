Extrém sport - Ha beér a célba, már nyer a győri Buti Dávid

A győri Buti Dávid számára mindig is nagyon fontos volt a sport, hiszen kosárlabdázott, majd öt évig kenuzott. A futás előbbiben a sport, utóbbiban a felkészülés szerves része, így sosem mozgott idegenül ebben a fiatalember, aki 2016 januárjában barátaival nevezett be az első Spartan Race-versenyére.

Hét kilométert kellett teljesíteni akadályokkal, s annyira magával ragadott az egész miliő, hogy még abban az évben tizenhat versenyt csináltam végig, s ez a lendület azóta is tart, az indulások száma megközelíti az ötvenet. Pedig az utóbbi időben már a mennyiség helyett inkább a minőségre mentem rá"

– kezdte Buti Dávid, aki kétszer ment végig a világbajnokság távján, ami 52 km, s ezen összesen 60 akadályt kell leküzdeni.„Ezek a versenyek fejben dőlnek el, emellett nekem a hosszabb távú viadalok jobban kedveznek, mert nagyobb súlyú vagyok. Jelenleg 96 kiló vagyok, még négyet kellene leadni az általam számított ideálishoz. A nálam húsz-huszonöt kilóval könnyebb versenyzők a futásban komolyabb előnyt tudnak szerezni, én erővel, állóképességgel tudom ezt kompenzálni, főleg, ha minél hosszabb egy verseny" – folytatta a győri sportember, aki minden alkalommal az idővel versenyez leginkább.

Nyilván az a célom, hogy mindig jobb időt érjek el, mint legutóbb, illetve arra is figyelek, hogy a lehető legkevesebb hibával menjek végig az akadályokon, hiszen azzal is értékes időt lehet nyerni. Volt egyébként olyan hétvége, amikor három versenyt csináltam végig, ezen volt vagy nyolcvan akadály, s egyiken sem hibáztam. Az valami elképesztő volt"

Buti Dávid már mintegy félszáz alkalommal ment végig a Spartan Race vagy a Hajsza futamain. Fotó: facebook.com

– mesélte Buti Dávid, aki leginkább egyedül készül a versenyekre.„Saját magamat figyelem, mire miként reagálok, szerencsére van annyi tapasztalatom a korábbi évekből, hogy tudjam, hogyan kell edzeni ahhoz, hogy jobb legyek például futásban vagy az állóképességem javuljon. Azt azért szeretném megemlíteni, hogy a győri Yakuza Fitness edzői is ellátnak tanácsokkal" – mondta a sportember, aki gőzerővel készül Izlandra.

Decemberben lesz a vb, ott az időjárás is nagy ellenfél lesz, mert bőven mínusz alatt lehet a hőmérséklet. Bár a gejzírek közelében akár plusz harminc fok is lehet, ez a szélsőség sem könnyíti meg majd a dolgunkat. Bízom benne, sikerül az anyagi hátteret is előteremteni. Megmondom őszintén, ha már ott vagyok, rajthoz állok, és végig is megyek a pályán, már győztesnek érzem magam, ettől függetlenül azért a korosztályomban szeretnék minél előbbre végezni"

– mondta végezetül a győri fiatalember, aki a győri egyetem Apáczai-karán testnevelés–matematika szakra jár, emellett dolgozik is: hétvégenként a honvédség tartalékosaként, hét közben egy magániskolában matektanárként, de elvállal több munkát is, így sofőrködik vagy a győri kalandparkban paintballoztatja a látogatókat. Szóval nem unatkozik két verseny között.