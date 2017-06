ETO FC Győr U12: amerikai álomból valóság lett

Ők tizenketten – edzőjükkel, Sárközi Attilával – vívták ki az életre szóló élménynek ígérkező amerikai túrát.

Az ETO U12-es labdarúgói nyerték a Danone Focikupát, így a győriek utazhatnak a világ legnagyobb, gyermekeknek rendezett focikupa nemzetközi döntőjére az Egyesült Államokba, ahol 31 másik ország csapatával küzdenek meg a világelsőségért.A Danone Focikupa a Gyermekekért (Danone Nations Cup) a világ legnagyobb, immár 15 éves múltra visszatekintő, professzionális, gyermekeknek rendezett labdarúgótornája, amelyen eddig mintegy 2,5 millió fiatal vett részt világszerte. Idén Magyarországon 12 régió 96 U12-es csapatának több mint ezer fiatal labdarúgója focizott az áprilisban és májusban megrendezett regionális elődöntőkön. Közülük került ki régiónként az az egy-egy csapat, amely szombaton, Budapesten lépett pályára.

Nagy volt a boldogság a döntőben a 9 méteres párbaj megnyerése után.

A döntőt végül az ETO nyerte meg, miután a fináléban büntetőkkel múlta felül a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát. Így a Rába-partiak utazhatnak majd szeptemberben New Jersey-be, hogy a New York Red Bulls csapatának otthont adó, 25.000 férőhelyes arénában is bizonyítsák tudásukat. A rendezvény nemzetközi arca Zinedine Zidane, a gyerekek remélik, ott találkozhatnak is a Real Madrid kétszeres BL-győztes trénerével.A kupa budapesti döntőjén két legendás egykori futballista, a Kárpátok Maradonájaként ismert Gheorghe Hagi, valamint a világválogattban is szerepelt Détári Lajos együtt szurkolt a gyerekeknek. A torna hazai fővédnöke Nyilasi Tibor 70-szeres válogatott labdarúgó és az MLSZ elnökségi tagja, míg tiszteletbeli nagykövete Hevesi Tamás énekes és futballedző.„Májusban Győrött hazai pályán tornagyőzelemmel tudtuk magunkat kvalifikálni erre az országos döntőre. A döntő is remekül sikerült, hiszen mindegyik csoportmérkőzésünket megnyertük. A fináléban a Puskás Akadémia ellen játszottunk, végig mi irányítottunk, de sajnos két ziccert is kihagytunk, így nem sikerült gólt szereznünk. Végül kilencméteresekkel megnyertük a kupát. A tornára sajnos külön nem tudtunk készülni, mert rengeteg iskolai program volt a gyerekeknek, ezért azt kértem tőlük, hogy álmodják meg a célt, higgyék el és valósítsák azt meg. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a játékosok óriásit küzdöttek a pályán és megérdemlik, hogy ők képviseljék Magyarországot New Jersey-ben" – mondta Sárközi Attila, az ETO U12-es csapatának edzője, aki 2008-ban került Győrbe játékosként, de aztán futballkarrierje nem úgy alakult, így korán abbahagyta a játékot. Liszkai Dezső és Vincze Ottó javaslatára kezdett el edzősködni, s 2012 óta áll a győri klub alkalmazásában, akkor még csak 21 éves volt. A mostani csapatot tavaly nyáron kapta meg, s egyértelműen ez az eddigi legnagyobb sikere edzőként. A tréner segítője a győriek egykori kiváló védője, Stark Péter volt.

A torna legjobb labdarúgója az ETO játékosa, a négy találatig jutó Huszár Marcell lett.„Még most sem tudom elhinni, hogy megcsináltuk. Nagyon boldog vagyok, ez eddigi legnagyobb sikerem. Az meg, hogy a legjobb játékos lettem, csak hab a tortán, erre egyáltalán nem számítottam" – mondta a még mindig a siker hatása alatt álló Marcell, aki elsős korában kezdett futballozni a Győrzámolyi Focisuliban, ahol hamar felismerték a tehetségét, s az ETO-ba került. Érdekesség, hogy jobblábasként rendre a balszélen kap lehetőséget.A győriek eredményei, csoportmérkőzések: ETO–UTE 1–0, ZTE–ETO 1–2, SZEOL–ETO 0–1, ETO–Plútó 4–2, Kaposvár–ETO 0–1. Döntő: ETO–PAFC 0–0, kilencméteresekkel: 2–0.A győztes csapat tagjai: Pécsi Ármin, Lázár Máté, Pintér Filip, Huszár Marcell, Vingler László, Steitz Mátyás, Zsédely Bence, Zauer Márton, Szűcs Patrik, Lányi Bence, Tóth Dániel, Kulcsár Martin.