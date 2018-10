ETO - Stark Péter: Nem férfi, aki feladja!

A korábbi válogatott védő először „meccselt" korábbi csapata kispadján. Fotó: Mészáros Mátyás

A volt játékos és a jelenlegi pályaedző meglepően kritikusan értékelte a győri gárda teljesítményét az 1–1-es döntetlennel végződött Tiszakécske elleni bajnoki után. Azt mondta: szégyelli magát a játékosok helyett is, akiknek ha már az alázat, valamint a klubhűség nem számít, legalább a fizetésükért küzdjenek meg.– kérdeztük Stark Pétert.– Nagyon vártam ezt a mérkőzést, azzal együtt, hogy tisztában vagyok a képességeimmel, s tudom, hogy még nem vagyok vezetőedző. Az oldalvonal szélén megpróbáltam azt a tudást, tapasztalatot elővenni, amiket a pályafutásom alatt szereztem, s továbbadni belőle annyit, amennyit csak lehetett. Miután elkezdődött a meccs, már egyáltalán nem izgultam, tettem a dolgom, sokat kiabáltam. Azt azért elárulom, este otthon úgy fájt a fejem, be kellett vennem két fájdalomcsillapítót.– A futballban az eredmény a legfontosabb. Játszhatsz jól vagy rosszul, majdnem mindegy, ha nyer a csapat. Az viszont már nagy baj, ha hiányzik az alázat, a mindenáron való győzni akarás a csapatból. Nálam ez az alap. Alap nélkül pedig még egy ház sem épült fel soha. Volt már rá példa, hogy nem játszottunk jól, de akkor legalább megvolt az akarat. Ha nincs meg az alázat, nem jön ki az esetleges játékbeli különbség, amit a másik csapat épp akarattal kompenzálhat.– Egyáltalán nem. Aki ismer, tudja, hogy játékospárti vagyok. A srácok is tudják, hogy a kritikával inkább segíteni akarok. Azt gondolom, a pályán néha túlságosan jó fiúk. Kilencven percre ezt félre kell tenniük. Majd a meccs után lehet kezet fogni és aztán barátkozni.– Senki nem mondta, hogy túlságosan kemény lettem volna.– Tisztában vagyok vele, hogy a győri az egyik legkritikusabb közönség. Az egekbe tud emelni, de ha úgy alakul, a pokolba taszít. Ezzel nincs is probléma, s őszintén, minden hátsó gondolat nélkül mondtam, amit mondtam.– Persze, hiszen ahogy említettem, tisztában vagyok a jelenlegi tudásommal. Nyilván ez a pályafutásomnak, klubszeretetemnek is szólt. Ami biztos, igyekszem minden jót visszaadni mindabból, amit az elmúlt harminc évben tanultam és kaptam a klubomtól, és persze igyekszem most Király Józseftől a lehető legtöbbet megtanulni a szakmából. Most az első csapat mellett van rám szükség, de ha úgy alakul és azt mondják, menjek vissza az egyik gyerekcsapathoz, szívesen dolgozom a klubért ott is.– Nem férfi, aki feladja! Aki nem hisz ebben, nincs keresnivalója ebben a csapatban. Sokkal több van egyébként ebben a társaságban. Csak néha hiányzik még az alázat.