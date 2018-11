Erőemelés - Világcsúccsal lettek világbajnokok Amerikában a Botond SE versenyzői - videó

Kiválóan szerepelt a Botond SE csapata az Egyesült Államokban rendezett WPC Világbajnokságon. Kiss László 70 évesen 100 kilós kategóriában 265 kilós felhúzással a korosztályos világbajnoki cím mellé az abszolút első helyet is megszerezte. Molnár Tamás 43 évesen szintén 100 kilós súlycsoportban, 321 kilós teljesítménnyel a korosztályos és open világbajnoki címet is megnyerte. Ezenfelül mindkét versenyző megdöntötte a korosztályos világcsúcsot.Kiss László kezdősúlya 240 kiló volt, melyet könnyedén teljesített. Ez már egyben korosztályos világcsúcsot jelentett. Második fogásra 265 kilót kért, ami egy technikai hiba miatt nem sikerült. Emiatt a harmadik fogásra ismét 265 kilót kért, ami viszont már érvényes lett. Ezzel zárta a versenyt. A videón az érvényes 265 kilós felhúzás látható.Molnár Tamás 305 kilón kezdett, melyet szintén könnyedén teljesített. Második fogásra 321 kilót kért, ami ugyancsak sikeres lett, és ezzel korosztályos világcsúcsot állított fel. Harmadik fogásra 330 kilót kért, amire minden esélye meg is volt, de sérülés veszély miatt jobbnak látta megszakítani gyakorlatát. A videón a két érvényes gyakorlata látható.