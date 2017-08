Érmet szerzett az Audi ETO Ikervári utánpótlása

A 21 ország 141 csapatával zajló torna alatt 5 nap alatt 475 mérkőzést játszottak, ami alatt több mint 18.000 gól repült a hálókba. Nem maradtak ki a góldobásból a győri kézisek sem, akik több csapattal is képviseltették magukat.



A 18 év alatti fiúk kategóriájában a SZESE Győr előbb megverte a lengyel UKS Lider Swarzedz csapatot és legyőzte a Balatonfüredi KSE "B" csapatát is, de 5 lejátszott meccs után végül csak az 5-6. helyért játszhatott, ahol kikapott a kuvaiti válogatott-tól, így végül a kategória közepén, a 6. helyen végzett.



Az ETO ikervári utánpótláscsapata a 12 éven aluli lányok kategóriájában (WU12) mérkőzött meg.



A 16. csapatos kategóriában igen jól szerepeltek a lányok. Megverték a Békéscsabai ENKSE-t, a kínai Qingdao Zhenjiang RPS-t, majd a gödöllői és a siófoki csapatot is legyőzve meneteltek az első hely fele. Az elődöntőben azonban a Kézilabda Szeged SE öt góllal erősebbnek bizonyult (11- 16), így végül a bronzért játszhattak az ikerváriak, akik olyan erőt vettek magukon, hogy a Debreceni SC-SI "A" csapatát alig engedték gólt dobni. A Horváth János által vezetett csapat végül utolsó meccsét 23-7-re nyerve elhozta a bronzérmet Veszprémből.