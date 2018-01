Ennyi volt az Eb - Csehország-Magyarország 33-27

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, Varasd, 3200 néző, D-csoport, 3. forduló. Vezette: Pichon, Reveret (franciák)GALIA – Cíp 4, Kaspárek 3, HORÁK 4, Landa, Petrovsky, Hrstka 4 (3). Csere: Mrkva (kapus), ZDRÁHALA 14 (3), Becvár 1, Zeman, STEHLÍK 3, Kasal.Mikler – Hornyák 2, Ancsin G. 2, LÉKAI 9 (2), Bánhidi, Bodó 4, Juhász Á. 1. Csere: Borbély (kapus), Schuch, Ligetvári, BALOGH ZS 5 (1)., Bartók D. 2, Császár, Szöllősi Sz., Fekete D. 2.8, ill. 2 perc6/6, ill. 4/3Eladott labda után Cip mehet, aki köszöni szépen és ezt is bedobja, 32-27. Lékai elengedi, de Mrkva kiszedi a léc alól. Nem hogy nem nyerünk néggyel, hanem kikapunk - hattal, mert Cip bepattintja, 33-27. Ez elég csúnya lett mára, mi három vereséggel jöhetünk haza az Eb-ről. Nagyjából öt percig játszottunk elfogadhatóan, a maradék időben egyszerűen semmi sem működött.Horak még betalál, csak hogy még jobban fájjon, 31-26. Lékai bemegy, de ez a cseh védekezés már nem az, mintha éles lenne a meccs, 31-27. Mikler és a kapufa közösen véd.Elveszik a labdát, Szöllősi volt szabálytalan. Három perc van vissza, de néggyel vezetnek a csehek, ennyi volt számunkra az Európa-bajnokság. Balogh labdát szerez, de Becvar megelőzi Bartókot az indításnál.Nyitottat védekezünk, Stehliknek meg van egy kis szerencséje is, mert a sáncról pont Mikler mozgásával ellentétes irányba vágódik a labda, 30-26.Így meg pláne, 29-25, de Balogh azért gyorsan válaszol, 29-26.Fekete ezt is bevágja a balszélről, de már vonalra lépett. Öt perc, háromgólos hátrány, innen már a győzelem is nagy szó lenne, a plusz négy pedig aligha lesz meg.A csehek értelemszerűen nem kapkodnak. Megint fent a bírók keze, könnyű lövés, de Lékai hosszan indítja Bartókot, aki utánacsúszik, de így sincs meg. Zdrahalának nem kell ennyit küzdenie, 28-25.Innentől nem nagyon szabadna gólt kapni. Már passzívnál a csehek, nincs lövés, elveszik tőlük. Lékai előtt van hely, ki is használja, 27-25.Zdrahalát képtelenek vagyunk tartani, 27-23. Megpróbáljuk a hét a hat elleni játékot, szép kínai után Bartók vágja be, 27-24.Bodó leüti magának, majd bevágja, 25-22. Zdrahala, majd Bartók gyors gólja, 26-23.Kasparek tisztára cselezi magát, a cundere mellémegy, de hetest ítélnek a franciák. Hrstka hetesébe nem tud belenyúlni Mikler, 25-21. Vranjes időt kér - lehet, hogy az utolsót az Eb-n.Lékait elsőre blokkolják, majd a sarokból jöhetünk, de támadófault miatt elveszik a labdát. Kasparek a kapufát találja el.Balogh lövése Galia lábáról a felső lécre, onnan a gólvonal mögé vágódik, 24-21.Zdrahala kiharcolna egy piros lapot, de Szöllősi ha eltalálta volna, nem állna fel egyből. Azért bosszúból belövi, 24-20.Stehlik kanyarodik fel a jobbszélen, és vágja a hosszúba, 23-19. Fekete elpörgeti Galia mellett, 23-20.Kasparek visszahúzná középről, de nem talál kaput. Lékai megy be, 22-19.Bodó a kapufát találja el, de hetest kapunk, Cip támogatta meg Bodót lövés közben. Balogh áll oda, elrakja a jobb alsóba, 22-18.Ancsin test mellől, de nem megy eléggé sarokra. Zdrahala lő egy pokolian nagy gólt, már tíznél jár ezzel, 21-17. Eladott labda után Hrstka indulhat ziccerig, 22-17, pillanatok alatt megint öttel vezetnek a csehek.Feljavult a védekezésünk, mondjuk volt is honnan. Balogh áll belül Zdrahalával szemben, Borbély állhat oda a heteshez, Hrstka bedobja a bal alsóba, 20-17.Kasparek visszatér a pályára. Ancsin labdát szerez, Lékai mehet ziccerig, 19-17 - most elkaptuk a fonalat, zsinórban négy magyar gól, időt is kérnek a csehek!Kasal sem fog kaput kintről. Bodó leteszi Feketének a bal szélre, aki bepattintja, 19-16.Bodó bombájával zárkózunk, 19-15.Balogtól most jó a lövés, még ha szabálytalanul is állítják meg, de megadják a gólt, 19-14. Talpról most fölélő Zdrahala.Baloghtól nem jó a passz oldalra. Zdrahala ezt sem rontja el, hat góllal vezetnek a csehek - a hátralévő bő húsz percet tíz góllal kellene nyernünk.Két szabaddobásig jutunk, Vranjes pedig időt kér. Tulajdonképpen veszítettünk mintegy hat percet eddig.Maradhat nálunk, de Balogh átlövését is fogja a rutinos cseh kapus. Stehlik tíz méterről vágja be, 18-13.Zdrahala megy be középen, estében lő, de Mikler megint véd. Lékai megint megindul, de most Galia nyeri kettejük párharcát.Zdrahala lövésébe belekap Mikler, de már közbefújnak a franciák. Most megvan a labda. Lékai pedig középen megy be - gólig, szerencsére, 17-13.Eladott labda, ami után mehetnek ziccerig a csehek, de Mikler nagy bravúrja Hrstka lövésénél. Nagyon kellett, de ez még kevés - Balogh lövi a léc alá a szaggatottról, 17-12.Kasparek lent marad, a kispad mellett ápolják. Mindez nem zavarja Zdrahalát, aki most balátlövőből eredményes, 17-11.- A csehek kezdték a második félidőt. Zdrahala kicsit kisodródott helyzetből, de belövi, 16-11. Bodó lövését sáncolják, beleér Galia, így nem is maradhat nálunk a labda.SZÜNETIdőn túli szabaddobásig jutnak a csehek: Becvar fölé íveli. A négy gól megvan közte, csak nem nekünk - elég nagy változásra lenne szükség, hogy biztos továbbjutóként fejezzük be ezt a meccset.Bodó passzába belenyúlnak, de Hornyák összeszedheti a jobbszélen, viszont Galiába dobja a ziccerét. Még maradhat nálunk, Bodó most felmegy, de nem fog kaput. Maradt 15 másodperc, időt kér Csehország.A videózás után végül piros lappal kiállítják Petrovskyt, csúnya ütés volt. Hornyák előtt van terület, visszahúzza a rövidbe a jobbszélről, 15-11. Zdrahala kissé elképzelés nélküli lövése, Mikler fogja.A hátralévő közel három percben azért kell küzdeni, minél kisebb legyen a hátrányunk. Bánhidi szabálytalan a falban a franciák szerint, szerencsére Petrovsky is lent volt már, mire bedobja. A túloldalon kiállítják Petrovskyt, legalábbis elsőre, videóznak egyet a bírók.Juhásznak a húzás a bal szélre, de a kapufát találja el! Öt góllal megléphet Csehország. Hetest kapnak, Juhász állt a hatoson belül. Jön Borbély a kapunkba, Hrstka lövi, aki Borbély lábai között lövi be, 15-10.Becvar talpról ragasztja fel a léc alá, 14-10, egyre nehezebb lesz a helyzetünk.Kasparek lövését olvassa Mikler. Bartóknak rossz a passza, Schuch azonban szabálytalanul szerez labdát. Hat perce nem dobtunk gólt.Bartóknak készítik elő, de nem talál kaput a kilencesről.Zdrahalát blokkoljuk, Becvart megállítjuk, de ez is hetes. Zdrahala, ezt most a léc alá varrja, 13-10, először háromgólos cseh előny. Időt kér Ljubomir Vranjes.Beragadtunk, nem szabad, hogy most elmenjenek a csehek. Mikler tesz is erről, de a kipattanó visszakerül a csehekhez.Bodónak az előkészítés, de Horak belülvédekezése miatt hetest lőhetünk. Jön a cseh kapuba Mrkva, vele szemben Lékai. Mrkvan otthagyja a lábát, amiben elakad Lékai hetese!Kasparektől elveszik, de visszarendelik a franciák, nem tudunk indulni. Ancsin próbálkozását Galia fogja, de visszaszerezzük - Bánhidi viszont estében sem tudja eltenni a cseh kapus mellett. Horák viszont pontosabb, megint kettővel vezetnek a csehek, 12-10.Lékainak harmadjára már összejön, most Galiát is mattolja, 11-10.Kasparek fölé dobja, de Juhász a hatoson belül állt, ez hetes. Zdrahala a jobb alsóba dobja, 11-9.Lékai kígyózik be, de Galiának ezúttal sem tudja bedobni a ziccert. Cip megint egy könnyű gólt dobhat, bár Mikler visszaért a kapuba, de Cip okosan, cunderrel bedobta, 10-8. Juhász kínai után eredményes a bal szélről, 10-9.Baloghnál lépéshiba, majd Zdrhala megint, de nem tudja átejteni Miklert, ahogy Lékai sem tudja ziccerből ellőni Galia mellett. Cip megint robog a szélen, ezt is bevágja, vezetnek a csehek, 9-8.Zdrahala fordul meg, Ancsin visszarántja, ez is két percet ér a franciáknál, pedig a két faultot összehasonlítva... A sértett jön a heteshez, elpörgeti Mikler mellett, 8-8.Bánhidi nem tudja összeszedni a bejátszást, de tettek is erről a cseh falban, hogy ez így legyen. Ancsin jól látja meg imét a helyet, Horák megfogja a lövőkezét, ez ét perc, neki pedig a második. Lékai első szándékból ellövi a hetest, bepattintja Galiának, 7-8.Zdrahala húzza vissza kintről, megint egál, 7-7.Szép blokk Ancsintól, a sarokból jöhetnek a csehek. Sárga Schuchnak, még támadhat Csehország, Kasparek most talpról, futtából a jobb felsőbe, 6-6. Hornyák a szélről, talán az első gólunk az egész Eb-n ebből a pozícióból!Belemenés miatt elveszik tőlünk a francia játékvezetők, Horak viszont tulajdonképpen zavartalanul mehet a hatosig Zdrahala passza után, 5-5. Ancsin második gólja, most a kapu közepébe bombázott, 5-6.Ancsin eladja, ami után Cip roboghat a jobb szélen, és nem is ront ziccerből, 4-4. Bodó a kilencesről válaszol, Galia ezzel nem tud mit kezdeni, 4-5.Hetest lőhetünk: Lékai okosan Galia támaszkodója mellett, 2-4. Kasparek kintről válaszol, 3-4.Technikai hiba most támadásban, ezt gyorsan büntetik a csehek, Zdrahala egy jó ütemű csel után teszi el Mikler mellett, 2-3.Mikler mutat be egy bravúrt egy kipattanó után, Petrovsky ziccere után akad el a labda a kapusban!Ancsin bemozog középre, majd a jobb alsóba bombáz a szaggatottról, 1-3.Ligetvári jól lép ki a falból, és nincs lövés a csehektől. Kasparek viszont már fel tud ugrani, visszahúzza a rövid alsóba, 1-2.Bodó megtalálja a beállóba bemozgó Lékait, de nem tudja eltenni Galia mellett, ez kimarad.Bodó gólra is váltja gyorsan az előnyt egy távoli bombával, 0-2. Zdrahala húzná vissza, de Mikler elsőre beleér, majd ki is üti a labdát!Petrovsky fordul be, de csak pattintani tudja, Miklernek van egy kis szerencséje is, a keresztlécről jön le. Gyorsan támadunk, Horak lekapja a levegőből Ligetvárit, ez két perc.Mi kezdtük a mérkőzést. Szépen megmozgatjuk a falat, de nincs lövés, majd Lékai talpról lövi ki a bal felsőt, 0-1.- Köszöntjük olvasóinkat, jön az utolsó, sorsdöntő találkozó a férfi kézilabda Európa-bajnokságon: amennyiben nem nyerünk négy góllal Csehország ellen, akkor számolgathatunk még az esti dán-spanyol meccsen, ha viszont döntetlent játszunk, vagy kikapunk, akkor nincs miről beszélni.

Korábban írtuk:

Nagy csatában, de második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar férfi kézilabda-válogatott a Horvátországban zajló Európa-bajnokságon. Ljubomir Vranjes együttesére - az előzetes várakozásoknak megfelelően - szerdán, a csoportkör utolsó fordulójában kulcsmeccs vár Csehország ellen, azonban a helyzet némileg bonyolódott. A csehek ugyanis nagy meglepetésre legyőzték a dánokat, így ahhoz, hogy a magyar válogatott továbbjusson, mindenképp győzni kell. Viszont az sem mindegy, mennyivel tudunk nyerni: ugyanis a háromgólos győzelem is kevés lehet, amennyiben a dánok a 20.15-kor kezdődő mérkőzésen legalább egy pontot szereznek a spanyolok ellen. Ha viszont négy góllal nyerünk, akkor nem kell számolgatni és izgulni, biztosan ott vagyunk a középdöntőben, és ezzel a csapat teljesíti a szövetség elvárásait a tornán való szerepléssel kapcsolatban.A csehek a torna előtt elveszítették legnagyobb klasszisukat, hiszen a 2010-ben a világ legjobb játékosának megválasztott Filip Jícha a sorozatos sérülései miatt a nyáron visszavonult a játéktól. Keretükben két, a magyar NB I-ben szereplő játékos is található: a Dabasban játszó Petr Slachta mellett az eddigi két meccs alapján a legeredményesebb, Balatonfüredben játszó Stanislav Kasparek.