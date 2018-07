Deschamps: még nem minden tökéletes, de haladunk előre

"Megmutattuk a karakterünket és a mentalitásunkat. Nagyon keményen harcoltunk ma este, védekezésben óriásit dolgoztunk, támadásban jobban kellett volna kihasználni a kontrákat, de gratulálok a csapatnak és a stábnak" - értékelt először közvetlenül a szentpétervári összecsapás után Didier Deschamps, aki húsz évvel azt követően, hogy csapatkapitányként hazai pályán emelhette magasba a vb-trófeát, most szövetségi kapitányként is a csúcsra érhet - a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után harmadikként a futballtörténelemben.



"A játékosok rengeteget fejlődtek, sokkal erősebbek mint négy, vagy két évvel ezelőtt. Persze még nem minden tökéletes, de haladunk előre" - tette hozzá a posztján 2012 óta dolgozó szakember, aki két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon is döntőbe juttatta csapatát, de kikaptak a portugáloktól.



Roberto Martínez, a legutóbbi 25 mérkőzésen először vereséget szenvedett belgák szövetségi kapitánya is hasonlóan értékelt: "Egyetlen pontrúgás döntötte el az összecsapást. Rendkívül szoros mérkőzés volt, mindössze az döntött a franciák javára, hogy valamivel szerencsésebbek voltak a kapu előtt. A vereséget el kell fogadni, gratulálnunk kell Franciaországnak és a legjobbat kívánjuk neki a döntőre, mi mindent beleadtunk, az utolsó másodpercig hajtottunk."



A találkozót Samuel Umtiti, a Barcelona védője döntötte el fejesével, így a francia hátsóalakzatból Benjamin Pavard és Raphaël Varane ő már a harmadik aki betalál. Hasonlóra világbajnokságon legutóbb 1998-ban akadt példa a gallokknál, akkor Bixente Lizarazu, Laurent Blanc és Lilian Thuram volt eredményes, utóbbi Umtitihez hasonlóan az elődöntő hősének bizonyult. A francia lett a hatodik olyan nemzet, amely legalább három vb-döntőbe bejutott, Németország nyolc, Brazília és Olaszország hat-hat, Argentína öt, Hollandia pedig három alkalommal játszott a fináléban.