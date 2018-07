Deschamps a francia csapat mentális erejét dicsérte

A sajtótájékoztató igencsak rendhagyóan kezdődött, ugyanis a világbajnok együttes tagjai váratlanul berontottak a terembe, pezsgővel és üdítővel locsolták a szakvezetőt, akit közben hangosan éltettek. "Sajnálom, fiatalok, őrültek és boldogok. Most szó szerint úszunk a boldogságban" - mondta nevetve a 49 éves tréner, aki így csak a négy-öt perces ünneplést követően kezdhette el az értékelését. Deschamps szerint csapata elsősorban mentális erejének köszönheti a végső diadalt. Ahogy fogalmazott, együttese a vasárnapi fináléban sem csinált mindent jól, de fejben rendben volt a döntő pillanatokban, s ez döntötte el az összecsapást. "Az első félidőben nem sok lehetőségünk volt, mégis 2-1-re vezettünk. Lehet, nem vagyunk gyönyörű világbajnokok, de világbajnokok vagyunk" - mondta a szakember, aki a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után harmadikként lett világbajnok játékosként és szakvezetőként is. Az "elődökről" azt mondta, hogy nagy megtiszteltetés közéjük tartozni, illetve technikailag mindketten jobbak voltak nála futballistaként, míg az érzéseivel kapcsolatban úgy fogalmazott a két diadalt összehasonlítva, hogy számára nagyobb boldogság a játékosait boldognak látni. A mentális felkészülést illetően azt mondta, az egyik legfontosabb feladata edzőként beszélgetni a játékosokkal, csapatszellemet építeni és egyensúlyt találni. "Ötvenöt napot töltöttünk együtt, és egyetlen probléma sem volt. Pedig volt, amikor kemény voltam velük, de értük tettem. Általában meghallgatnak, ők reagálnak, az interakciókból pedig lassan felépül ez a mentális erő" - mondta Deschamps, aki szerint a nyolcaddöntőben Argentína felett aratott 4-3-as diadal volt lélektanilag sorsfordító csapata számára. Deschamps-ot kérdezgették a két éve hazai pályán elbukott Eb-döntőről is: "Lehet, ha megnyerjük az Eb-t, ma nem vagyunk világbajnokok. Én is sokat tanultam magamról az akkori kudarc által. Ezúttal nyugodtabbnak éreztem a csapatot, talán azért, mert feltörekvő sztárok alkotják. Az Eb-hez képest 14 új játékosunk volt, így fiatal a keret, de a minőség megmaradt". Az egész vb-t illetően azt boncolgatta, hogy még sose látott ennyire kemény és kiegyenlített világbajnokságot, ami szerinte annak köszönhető, hogy a kicsinek mondott csapatok nagyon jók és hihetetlenül felkészültek voltak. Deschamps ennek tulajdonította, hogy sok nagy esélyesnek tartott gárda már korán búcsúzott. "Még nem fogtam fel, történelmet írtunk! Ma éjjel bulizunk a családjainkkal, holnap ezt folytatjuk Franciaországban" - mondta a finálé legjobbjának választott Antoine Griezmann. "Büszke vagyok erre az egységes csapatra, a játékosokra és persze a szakmai stábra". Arra kérdésre, hogy az Aranylabdát megkapja-e, úgy reagált, nem ő dönt róla, de igyekszik a lehető legjobb teljesítményt nyújtani klubjában és a válogatottban is. "Ezért szeretjük Franciaországot. Mind különbözőek vagyunk, de mind franciák egy egységes csapatban. És ezt gyönyörű látni" - válaszolt arra a kérdésre, hogy miként lehetett egységessé gyúrni egy olyan csapatot, amelyben nagyon sokan különböző, többnyire afrikai országokban születtek, s így más-más kultúrát hoztak otthonról. A francia labdarúgó-válogatott 1998-as hazai rendezésű torna után másodszor lett világbajnok.