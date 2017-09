Carmelo Anthony az OKC-ben folytatja

Az észak-amerikai kosárlabdaligában szereplő Oklahoma City Thundernél folytatja pályafutását Carmelo Anthony.



A háromszoros olimpiai bajnok, 33 éves kosaras 2011 óta a New York Knickset erősítette, ám hiába nyert számos egyéni elismerést - tízszer szerepelt All Star-gálán, 2013-ban a liga pontkirálya is volt -, a rájátszásba mindössze háromszor tudott bekerülni az együttessel, utoljára 2013-ban.



Az OKC honlapjának hétfői bejelentése szerint a New York-iak Anthonyért cserébe két játékost, Doug McDermottot és Enes Kantert, valamint egy jövő évi második körös draftjogot kaptak.



Anthony az oklahomaiak második nagy nyári fogása, korábban a négyszeres All Star Paul George-ot szerezték meg az Indiana Pacerstől a liga regnáló MVP-je (legértékesebb játékosa), Russell Westbrook mellé, így a nyugati főcsoport egyik fő esélyeseivé léptek elő.



A kosaras szerződéséből még két év van hátra, ebben az időszakban 54 millió dollárt kereshet.



Anthony 15. NBA-szezonját kezdi meg októberben, pályafutása során eddig 976 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 24,8 pontot, 6,6 lepattanót és 3,1 gólpasszt átlagolt.