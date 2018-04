Budapesti ATP-verseny - A jövő nagy teniszsztárja jön Magyarországra? - videó

Gasquet 500 győzelme

Legendák csatája vasárnap



A Kopaszi gáton rendezett versenyen vasárnap 14 órakor előbb Fucsovics Marcsi játszik bemutatómérkőzést Denis Shapovalovval, majd két egykori világklasszis a német Michael Stich és a spanyol Alex Corretja forgatja vissza az idő kerekét. Stich wimbledoni bajnok, Corretja kétszeres Garros-döntős. Mindketten voltak másodikok a világranglistán.

Amikor arról beszélünk, hogy egyes teniszjátékosok miért lettek világszerte rendkívül népszerűek, valószínűleg jó helyen keressük a választ, ha azt állítjuk: azért, mert fiatalon is csodaszép teniszt játszottak. Igaz, ez Andre Agassira, Roger Federerre vagy Juan Martín del Potróra. Amikor tavaly New York-ban a US Openen ezrek kiabálták a 18 éves Denis Shapovalov nevét, az üstökösként berobbanó kanadai fiatalembernek is az esztétikailag élményt nyújtó teniszjáték volt a titka."Shapo" tavaly nyáron óriási mérkőzésen legyőzte Nadalt és most Budapestre tart. Esetében az a fő kérdőjel, hogy 180 cm-es magassággal Agassi után lehet-e még valaki Grand Slam-bajnok a teniszelitben? Erre az idő ad majd választ, de ne feledjük: Zverev kétméteres magassággal ugyanolyan könnyedén mozog a pályán, mint a kanadai tinédzser.Szintén ajön az a Richard Gasquet, aki a héten Monte-Carlóban aratta profi pályafutása 500. győzelmét. Ezzel csúcstartó lett a francia teniszezők között. Gasquet-nek is gyönyörű tenisze van – szebb egykezes fonákot csak Federer üt nála –, kétszeres wimbledoni elődöntős, a US Openen is járt a legjobb négy között. Nem futott be ugyan olyan pályát az aranygeneráció árnyékában, mint amit jósoltak neki 15 éve, de Federer-Nadal-Djokovics-Murray mellett éveken át top 10-es játékosnak lenni, komoly fegyvertény. A címvédő Lucas Pouille is visszatér Magyarországra, de nem lesz könnyű dolga. Több olyan "vérszívó" teniszező (Lorenzi, Dzumbur vagy Seppi) nevezett a budapesti 250-es versenyre, akik labdabiztosak, kellemetlenül pörgetnek és a legnagyobbak életét is megkeserítik néha.A magyar szurkolók hosszú menetelést várnak Fucsovics Marcitól, aki pályafutása legelőkelőbb helyén áll (59.) a világranglistán. Az utóbbi hetekben bár nyert meccseket Marci, nem volt nagy formában. Remélhetőleg, ahogy a válogatott mérkőzésekre, most is fel fog pörögni a hazai közönség előtt.A Győri AC szuperliga csapatát erősítő Balázs Attilaa főtáblára. Ati egyre jobb formában játszik az utóbbi hetekben, két 25 ezer dolláros versenyt nyert Portugáliában. Jelenleg 184. a világranglistán, ahogy korábban nyilatkozott a Kisalföldnek: célja a top 100-ba kerülni. Ehhez egy jó budapesti szereplés komoly lökést adhat a salakszezon elején. Piros Zsombor is főtáblás, míg a GYAC-ot erősítő Valkusz Máté a selejtezőben kezd. Máté teniszében rengeteg van, senki ne lepődjön meg, ha a főtáblán is találkozunk vele a budapesti ATP-tornán. Nagy Péter is a kvaliban lép pályára.