Bottasszal és Ricciardóval dübörögtek a versenyautók a fővárosban - fotók

"Rendkívüli, különleges érzés, nagyon boldog vagyok, hogy hosszú várakozás után tegnap végre a dobogó tetejére állhattam" - hangsúlyozta a Mercedes 27 éves finn versenyzője a hétfői autó- és motorsport-fesztivál kapcsán rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Bottas, akinek az Orosz Nagydíj a 81. F1-es versenye volt, megjegyezte: menedzserétől, a kétszeres világbajnok Mika Häkkinentől megtanulta, türelmesnek kell lennie, s ez végre kifizetődött.Mint mondta, honfitársa példája nagy motivációt jelent számára egész pályafutása során. Kiemelte, a viadal előtt úgy érezte, a Ferrari autói erősebbek, így még nagyobb sikerként élte meg a győzelmet. Bottas kifejtette, tudja, mik hiányoztak számára az idény korábbi futamain, hogy megelőzze csapattársát, a háromszoros vb-győztes brit Lewis Hamiltont. "Sosem kételkedtem magamban, remek munkát végzünk, büszke vagyok magamra és a csapatomra is" - hangsúlyozta. Az esetleges világbajnoki győzelmét firtató felvetésre a pontversenyben éllovas Sebastian Vettel és a második Hamilton mögött álló Bottas elmondta, még sok futam van előttük, rengeteg megszerezhető ponttal. "Nagy csatában leszünk a Ferrarival, de sokat teszünk a sikerért napról napra, futamról futamra, versenyképes autónk van."Bottas az MTI kérdésére elmondta, jó látni a sok autósport-kedvelő szurkolót, akik kijöttek megnézni a parádét, amelynek remek helyszíne Budapest. Szintén a magyar fővárosba érkezett bemutatót tartani a Red Bull ausztrál pilótája, Daniel Ricciardo. "Szeretem Budapestet és Magyarországot, nem csak versenyezni jövök ide szívesen. Rengeteg szurkolóm van itt, akik mind támogatnak a mogyoródi versenyen" - fejtette ki Ricciardo. Megemlítette, kedveli az ilyen bemutatókat, hiszen az utcákon sokkal közelebbről mutathatja meg magát a szurkolóknak, és tetszik neki, ahogy a házakról visszaverődik a hang."Ezek a fesztiválok nem olyan stresszesek, mint a versenyek, inkább viccesek és kikapcsolnak. Sokszor nevetve megyek körbe a kijelölt útvonalon, sőt olykor még énekelek is közben." Hozzátette, ezúttal biztosan több időt tölt majd az aszfalton, mint a vasárnapi futamon Szocsiban, amelyet öt kör után feladni kényszerült technikai hiba miatt. Az MTI felvetésére, miszerint amikor három évvel ezelőtt részt vett a Nagy Futamon, meg is nyerte az utána következő Magyar Nagydíjat, azt felelte, remek lenne, ha ez megismétlődne július végén a Hungaroringen."Nem vagyok babonás, de ha ez megvalósul, nagyon boldog leszek. Remélem, így lesz" - mondta. Hozzáfűzte, ehhez még fejlődnie kell az autójának, mindazonáltal bízik benne, hogy ez sikerülni fog akár már a nyár előtt. Arra a kérdésre, hogy kit tart példaképének, a napra pontosan 23 évvel korábban elhunyt háromszoros világbajnok brazil pilótát, Ayrton Sennát nevezte meg.