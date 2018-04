Azeri Nagydíj - Hamilton nyerte a kaotikus bakui futamot - fotók

A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat, ezzel a vb-pontversenyben átvette a vezetést a most negyedikként záró, szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vetteltől, a Ferrari német versenyzőjétől. A 33 éves Hamiltonnak ez volt az idei első és pályafutása 63. futamgyőzelme. A számos látványos előzéssel és óriási küzdelemmel, valamint biztonsági autós fázisokkal tarkított bakui viadalon Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája lett a második, míg Sergio Perez, a Force India mexikói versenyzője a harmadik. Szenzációs teljesítményt nyújtott a tavalyi Forma-2-es bajnok, az újonc monacói Charles Leclerc, aki a mezőny egyik leggyengébb autójának számító Sauber volánja mögött hatodikként ért célba, ezzel pályafutása első vb-pontjait szerezte meg.Első világbajnoki pontját kaparintotta meg az új-zélandi Brendon Hartley is, aki a Toro Rossóval a tizedik pozícióban fejezte be a viadalt. A rajtot az első sorokból indulók egyformán jól kapták el, Vettel megtartotta a vezető pozíciót, mögé Hamilton és Valtteri Bottas (Mercedes) sorolt be a második és a harmadik helyre. A második kanyartól kezdve aztán több ütközés is történt a szűk városi pályán, Räikkönen és Esteban Ocon (Force India) "találkozása" után pedig a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, mert Ocon autója nekicsapódott a falnak és ki kellett menteni. A safety car a hatodik kör elején engedte el a mezőnyt, az élen Vettel száguldott, mögötte Hamilton és Bottas haladt a második és a harmadik pozícióban. A kerékcserék sorát Hamilton kezdte meg a 23. körben, Vettel viszont egészen a harmincadik körig "várt", és csak akkor járt a boxban friss abroncsokért, a vezetést így ideiglenesen Bottas vette át.A negyvenedik körben a verseny egész ideje alatt egymással küzdő két Red Bull-pilóta, a negyedikként haladó Max Verstappen és az ötödik Daniel Ricciardo összeütközött a célegyenes végén, így mindketten feladni kényszerültek a viadalt. A biztonsági autó a sérült versenygépek mentésének idejére ismét a pályára hajtott, ezt pedig Bottas azonnal kihasználta: a finn pilóta a boxba hajtott, megkapta az új gumikat és a szintén friss abroncsokat kapó Vettel elé tért vissza a pályára. A safety car mögött a francia Romain Grosjean (Haas) megcsúszott és a falnak ütközött, s bár sérülés nélkül megúszta a balesetet, a biztonsági autó a mentés idejére a pályán maradt. Végül a 48. kör elején hagyta el a városi aszfaltcsíkot, Vettel pedig a célegyenes végén azonnal megpróbálta megelőzni Bottast, de túlságosan rövid féktávot próbált venni, ezért nem tudott elfordulni az első kanyarban, sőt Hamilton és Räikkönen is elment mellette. Három körrel a leintés előtt így Bottas, Hamilton, Räikkönen volt a dobogósok sorrendje, az élen száguldó finn versenyző azonban jobb hátsó defektet kapott a célegyenesben, így Hamilton átvette a vezetést, mögötte Räikkönen volt a második, a gumikkal küszködő Vettelt pedig közben Pérez megelőzte, így a mexikói pilóta "ölébe hullott" a harmadik hely. A vb két hét múlva a Spanyol Nagydíjjal folytatódik.1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:43:44.291 óra 2. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 2.460 másodperc hátrány 3. Sergio Perez (mexikói, Force India) 4.024 mp h. 4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 5.329 mp h. 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 7.515 mp h. 6. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 9.158 mp h. 7. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 10.931 mp h. 8. Lance Stroll (kanadai, Williams) 12.546 mp h. 9. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 14.152 mp h. 10. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 18.030 mp h. pole pozíció: VettelPilóták: 1. Hamilton 70 pont 2. Vettel 66 3. Räikkönen 48 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 40 5. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 37 6. Alonso 28 7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 22 8. Max Verstappen (holland, Red Bull) 18 9. Perez 15 10. Sainz 13 11. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 12 12. Kevin Magnussen (dán, Haas) 11 13. Leclerc 8 14. Vandoorne 8 15. Stroll 4 16. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 2 17. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 18. Hartley 1.Csapatok: 1. Ferrari 114 pont 2. Mercedes 110 3. Red Bull 55 4. McLaren 36 5. Renault 35 6. Force India 16 7. Toro Rosso 13 8. Haas 11 9. Sauber 10 10. Williams 4.