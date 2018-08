Aranyérmet hoztak a győri hallgatók az Egyetemi Evezős Világbajnokságról - fotók

A világbajnok könnyűsúlyú négyes tagjai, Szlovák Rajmund, Szigeti Roland, Furkó Kálmán, Szabó Bence Dr. Gyömörei Tamással és Papp Oszkárral.

Már újra itthon, Győrben a csapat.

A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) a napokban Sanghajban rendezte meg az Egyetemi Evezős Világbajnokságot. A magyar válogatott egység, a könnyűsúlyú négyes evezőseit egy kivétellel a Széchenyi István Egyetem hallgatói adták. A fiúk az első ezer méteren még nagy küzdelmet vívtak a négy regnáló világbajnokkal kiálló olasz hajóval, illetve a hollandokkal és az amerikaiakkal. Ötszáz méternél még negyedikként húztak, ezernél feljöttek a harmadik helyre, és a második kilométeren már robbantottak. Gyakorlatilag állva hagyták az egész mezőnyt, másfél-két hajónyi előnnyel futottak be a célba.Szabó Bence most szeptemberben kezdi a rekreáció szakot a Széchenyi István Egyetemen. Győri, pár percnyire lakik a GYAC csónakházától, az evezős klubtól, ahol versenyez. Szeret itt élni, nem vonzza a nagyvárosi tömeg. Győriként egyértelmű volt számára, hogy a Széchenyi Egyetemet választja. "Az első pár nap még szokatlan volt Sanghajban, nehezen tudtunk átállni az időeltolódás miatt, magas volt a páratartalom és nagy a hőség. Viszont már jópár nappal a verseny előtt kiutazhattunk, így sikerült akklimatizálódni, és ennek is nagy szerepe volt abban, hogy jó pályát tudtunk menni" - mondja Bence.Szlovák Rajmund ugyancsak az első évfolyamot kezdi most a Széchenyi Egyetemen, kereskedelem-marketing szakon. Eddig a fővárosban evezett, de már februárban a GYAC-hoz igazolt, mert Győrben látja a legnagyobb fejlődési lehetőséget. "Az egyetem markánsan, hatékonyan támogatja a sportot, a hallgatók részt vehetnek komoly versenyeken széchenyis színekben is. Közel van az evezős klub, két perc alatt leérek edzeni a GYAC-hoz. Ideálisak a körülmények a tanuláshoz és a sporthoz egyaránt. Magyarországon a legjobb feltételek mellett itt Győrben építhetem a pályafutásomat" – vallja Rajmund. A sanghaji páratlan sikerhez szerinte hozzájárult az is, hogy nagyon jó minőségű eszközökkel versenyezhettek. Gyakorlatilag ugyanolyan hajóval, amiben itthon is ülnek, és új, jó minőségű lapátokkal. Nem kellett hosszú időt elvesztegetni a beállításokkal, mint például Coimbrában, az Európai Egyetemi Játékokon, ahol nem volt ilyen szerencséjük a korosabb hajóval.Szigeti Roland műszaki menedzsernek készül, most másodéves a győri egyetemen. Nagyon tetszik neki a szak, amit választott. A tanulást és a sportot teljes mértékben össze tudja hangolni. Ebben segít, hogy nagyon közel van az evezős klub a campushoz. Ez páratlan lehetőség az egyetemi világban. Győriként ő is maradni szeretett volna a városban, ez is a Széchenyi melletti döntést segítette. "Sanghajban szerencsére volt időnk összehangolni a technikát és az evezést. Ezen sok múlt, hiszen a felkészülés, a sok munka bennünk volt, azt vittük magunkkal" – mondja Roland.A felkészülést a GYAC evezés szakosztályának vezetőedzője, Alföldi Zoltán is sikeresnek tartja. A legjobb formát éppen Sanghajra sikerült időzíteni. "Nagyon jó volt együtt dolgozni a fiúkkal, mindannyian maximalisták, inkább vissza kellett fogni őket, mint feltüzelni" – erősíti meg az edzőjük, akivel tavaly szeptemberben kezdték a felkészülést az Egyetemi Európai Játékokból, U23-as világbajnokságból, világkupákból, egyetemi világbajnokságból álló versenysorozatra. "Jövőre a nagyon szép eredményeket elérő ifi versenyzőink is itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat a győri egyetemen, úgyhogy reméljük, az egyetemi evezős sport utánpótlása is biztosítva lesz" – mondja Alföldi Zoltán.A páratlanul szép eredményeket elérő győri egyetemi evezős sport motorja már hosszú évek óta Papp Oszkár, a GYAC evezés szakosztályának vezetője. Kiváló együttműködést épített fel, valósított meg az egyetem és az evezős klub között. Edzi is a fiúkat, és elkísérte őket a sanghaji világbajnokságra. "Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy ilyen fiatalokat akarok nevelni, mint az evezős négyes tagjai, akik a sportban is és a tanulásban is klasszis teljesítményt nyújtanak. Beérett a munkánk gyümölcse" – mondja Papp Oszkár, megköszönve a segítő hozzájárulást a támogatóknak, a Vill-Korr Hungária Kft-nek és személyesen Gasztonyi Lászlónak, az Unicentrál Kft-nek és Kovács Gyulának, a Széchenyi Egyetemnek és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségnek.A Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának vezetője, Dr. Gyömörei Tamás is ott volt a magyar egyetemi evezős csapat mellett Sanghajban. "Kifejezetten kíváncsi voltam arra, hogy milyen népszerű ez a sportág az egyetemi világban. A vb-n tapasztaltak is megerősítettek abban, hogy nagyon is az. Minden földrészről jöttek Sanghajba, az egész világ egyetemistái űzik, szeretik ezt a sportágat. Őröm számomra, hogy ebben a fontos közegben a Széchenyi István Egyetem versenyről versenyre ott van a legjobbak között, vagy éppen több hajóhosszal előzi meg a teljes mezőnyt."