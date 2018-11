A pályán esett össze a Csorna focistája - Barát, volt csapattárs beszél az elhunyt Sipőcz Tamásról

Sipőcz Tamás vasárnapi halála. A futballista a Lébény elleni mérkőzésen esett össze és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, 28 évesen elhunyt. Mécsesek Csornán a Kocsis István Sporttelep bejárata előtt. A klubház épületén fekete zászlót lenget a szél. Fotó: Cs. Kovács Attila Csornát megrendítette a megyei első osztályú csapat játékosa,. A futballista a Lébény elleni mérkőzésen esett össze és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, 28 évesen elhunyt.

A játékos családját természetesen nagyon megrázta a tragédia, ráadásul a menyasszonya szemtanúja volt a sajnálatos esetnek. Családi János, a Csornai SE elnöke a Kisalföldnek hétfőn megrendülten mondta: a futballista búcsúztatásának körülményeiről a napokban egyeztetnek Sipőcz Tamás családjával. Annyi már bizonyos, hogy a hétvégi Győrszentiván elleni bajnoki mérkőzésen nem szednek belépődíjat és a kihelyezett urnákba befolyt összeget a futballista családjának ajánlják fel.



Fekete zászló jelzi a Csornai Sportegyesület székházának homlokzatán, hogy haláleset történt a klubnál. Bejutni nem lehet a létesítménybe, valamennyi ajtót és kaput lezárták. Így próbálják óvni a csendet és gyászolni a fiatal focistát, Sipőcz Tamást.



A gyerekek edzése is elmarad a napokban, hiszen a CSSE nagy családját érte óriási veszteség.



Nem csak a csornai labdarúgóknak okozott fájdalmat Tamás elvesztése. Korábbi játszótársai, a dénesfai központú Répcementi SE csapatának tagjai is megdöbbenve értesültek a halálhírről. Mészáros Zoltán, a csapat kapitánya nem csak a pályán értette meg magát a sportemberrel.



Fekete zászló leng a Csornai SE sporttelepén a klubházon. – Egész nap Tamás jár az eszemben és nem tudom elfogadni, hogy ez történt. Olyan hihetetlen ez az egész. Egy csupa szív futballistát és egy igazán jó barátot vesztettünk, vesztettem el – fogalmazta meg érzéseit a Kisalföld kérésére Mészáros Zoltán. – Rá bármikor és bárhol lehetett számítani, nem csak a focipályán volt megbízható társ. Amikor Csornára költözött, akkor is kijárt hozzánk és a távolság ellenére ő volt az, aki egyetlen edzésről sem hiányzott. Nagyon szerette a focit, a közösséget. Gyakran találkoztunk a pályán kívül is. Beszélgettünk sokat mindenféle témáról. Tamás céltudatos volt, tervezte a jövőt menyasszonyával. El szeretném mondani, hogy olyan kapcsolatot, olyan mély és őszinte szerelmet nem nagyon láttam még, mint ami köztük volt. Hatalmas űrt hagyott maga után, nagyon hiányzik és örökre őrizzük emlékét.



Kutrovácz Balázs három éven át volt iskola- és lakótársa Szombathelyen Sipőcz Tamásnak, majd barátság szövődött a kapcsolatból, amely egészen a tragikus hétvégéig tartott.

– Tizenhárom évvel ezelőtt ismertem meg Tamást – mondta mély fájdalommal a hangjában Kutrovácz Balázs. – Szakképző iskolában környezetvédőnek tanultunk, nem csak a tanulásban, a sportban is élen járt. Abban az időben Répcelakon futballozott, de az iskolában sem maradt ki a versenyekből. Egyszer országos első lett egy iskolák között rendezett ügyességi viadalon. Jó barát, vidám, jószívű, segítőkész ember volt. Suli után is tartottuk a kapcsolatot, úgy tudom, nemrégen költözött Csornára és készült a lakodalomra is, amelyet tervezgetett már a kedvesével. Érthetetlen, felfoghatatlan ami történt.



A tragédia napján és még másnap is rengetegen fejezték ki együttérzésüket a gyászoló családdal a közösségi médián keresztül.

Gyertyagyújtás Dénesfán

A Répcementi SE ma este hat órakor megemlékezést tart a dénesfai focipályán. Csendes gyertyagyújtásra várják mindazokat, akik szerették Sipőcz Tamást.