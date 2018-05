A nagy vizes kihívás: 36. Lidl Balaton-átúszás - Már csak 30 nap a rajtig!

Az első Balaton-átúszás. 365-en rajtoltak el, hogy teljesítsék a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot.

Nem százakban, hanem már ezrekben mérik az indulók számát. Az előző évi 525 indulóval szemben ebben az évben már 2344-en tempóztak.

Több mint hétezren neveztek, egy évvel később pedig nyolcezer fölé kúszott az indulók száma.

Több mint tízezer indulót regisztráltak a rendezők.

Az abszolúti rekord: 10733-an rajtoltak el az északi partról.

A százezredik sikeres Balaton-átúszót köszöntötték a rendezők.

Újra tízezer fölé kúszott a bátor próbázók száma.

A klasszikus Balaton átúszás minden sportember számára bakancslistás esemény. Legalább egyszer az életben neki kell vágni, igaz csak kellő felkészültség esetén.Az átúszásra vállalkozó sportemberek a hagyományokhoz hűen, Révfülöpön szállnak vízbe, majd az 5,2 kilométeres táv megtétele után a balatonboglári Platán strandon érnek partot. A távot szabadon választott úszásnemben lehet teljesíteni, és bárki rajthoz állhat, akinek az egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Ehhez orvosi igazolás, ennek hiányában pedig a helyszínen megejtett orvosi vizsgálat szükséges.A tavalyi sikeres premier után idén második alkalommal jelenik meg a rendezvény névadó szponzoraként a Lidl Magyarország. Fontosnak tartják, hogy a sportesemény támogatói legyenek, hiszen az áruházlánc törekszik arra, hogy az egészséges életmódhoz a lehető legváltozatosabb formában nyújtson eszközöket és lehetőségeket. A rendszeres testmozgás és egészséges táplálkozás fontosságát már a legkisebbeknél is tudatosítani kell, ezért is állnak ismét a Balaton átúszás mellé, hiszen itt a több ezer sportoló felnőtt jó példát mutat a felnövekvő generációnak.Ezen törekvéseivel összhangban a Lidl is hozzájárul a sikeres felkészüléshez, hiszen Facebook és Instagram oldalán is különböző tippeket és érdekességeket találhatnak a kihívásra jelentkezők. A verseny helyszínén idén is jelen lesznek egészség fókuszú interaktív, gyerekeket és felnőtteket egyaránt megszólító programjaikkal.A Balaton-átúszás élményét a szervezők bátran ajánlják olyan amatőr sportolóknak is, akik korábban még nem próbálták azt, vagy nem vettek részt hasonló igénybevételt jelentő próbatételen. Az úszófolyosó mentén 50 méterenként vitorlások és egyéb vízi járművek személyzetei vigyázzák a versenyzők biztonságát. Aki elfárad, bármikor megállhat, megpihenhet.A kihívást keresőknek a szervezők tudatos felkészülést ajánlanak az elektronikus edzésterv segítségével. Az e-edzéstervre ezen az oldalon lehet regisztrálni: http://www.futanet.hu/cikk/ingyenes-futo-edzestervek/balaton-atuszas-edzesterv. A nagy célt kitűzőket Mányoki Attila világhírű óceánúszó tanácsai is segítik a felkészülésben.A 36. Lidl Balaton-átúszás időpontja: 2017. június 30.Helyszín: Révfülöp-BalatonboglárRossz idő esetén a Balaton-átúszást az esőnapok valamelyikén rendezik meg, ezek: július 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22.