Van már víz a társasházban Sopronban

A Sopron Holding tájékoztatása szerint az egyik magántulajdonban lévő, használaton kívüli földszinti lakásban elfagytak a csövek, emiatt nem volt az egész házban vízszolgáltatás. A szerelők szombatra elhárították a hibát és újraindult a szolgáltatás, de újra le kellett állítani, mert az egyik tulajdonos úgy utazott el otthonról, hogy nyitva hagyta a csapot és emiatt lakótársai beáztak.A szolgáltatást hétfőn tudták helyreállítani.

Előzmények

Hatodik napja hiába nyitják a csapokat a Templom utca 21-es számú társasház lakásaiban - azokból ugyan egy csöpp víz sem jön. Vasárnap kaptak először egy lajtos kocsival segítséget.– Szerda óta nincs vizünk! – mutatja a festékesvödröket a konyha sarkában Sallainé Teverli Csilla. A vödrök helyettesítik most a csapokat, de el lehet képzelni, milyen komfortos az élet így.

– Idősek, betegek és gyerekek is élnek a házban, nem tudunk tisztálkodni, mosogatni, ásványvízből főzünk, s még a WC-ket sem tudjuk lehúzni. Hatodik napja lesz, hogy így élünk – sorolja nehézségeiket az asszony.

A Templom utca 21. szám alatti házban hét lakás és egy utazási iroda

van, víz viszont nincs.

Először távolabbi ismerőseikhez szaladtak vízért, mindenki vödröket, palackokat gyűjtött, mert segítséget alig kaptak az elmúlt napok alatt.

– A katasztrófavédelemhez is telefonáltam, ott felajánlották, hogy bemehetünk a krízisszállóra. De könyörgöm, hogy mennénk oda!? Egy lajtos kocsira való vizet legalább küldtek – veszi át a szót a férj, Sallai Tibor.A lakók úgy tudják, a földszinti, üres lakásban fagytak szét a múlt heti nagy mínuszokban a vízcsövek. Mivel házon belül történt a baj, a lakóknak kell megoldaniuk. A közös képviselő küldött is két szerelőt, de úgy engedték rá a nyomást a vezetékekre, hogy előtte nem szóltak a többi lakónak. Volt, ahol nyitva volt a csap, lett is nagy beázás, többek között Sallaiék konyhájában is „esett".

– A beteg lányommal élek itt, mindennap le kellene mosdatnom, de hogyan? Tartalék vizünk is alig van. Legfeljebb nedves kendővel tudom letisztítgatni – mondja kétségbeesetten egy másik lakó, Horváth Gáspárné.

Horváth Gáspárné és Sallainé Teverli Csilla festékesvödrökben tartják a tartalék vizet.

A házban hét lakás van, egy részük önkormányzati, de vannak magántulajdonúak is. Az utcafronton egy utazási iroda is van. A földszinti lakás kivételével mindegyik otthonban laknak, de senki sem tud semmit arról, meddig kell még víz nélkül kibírniuk.