Vaddisznó invázió: kedden nem látogatható a Soproni-hegység parkerdeje

Kiss József vezérigazgató-helyettes: "Arra kérjük a kutyasétáltatókat és a kirándulókat, jövő kedden kerüljék el az erdőt." Fotó: Magasi

– A Soproni-hegység parkerdei részén, a Károly-magaslat és a kemping közötti mintegy ötszáz hektáros területen január 23-án, kedden reggel fél 8-tól délután fél 4-ig gyérítő vadászatot tartunk. Arra kérjük a kutyasétáltatókat és a kirándulókat, ezen a napon kerüljék el az erdőt. A vadászatról a főbb útvonalakon táblázással is hírt adunk, s kedden őrök is tájékoztatják az arra járókat – közölte Kiss József, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese.– A vaddisznók az elmúlt hónapokban e lakott területekkel határos részekre húzódtak, nyomaik a város menti erdőkben és a parkerdőben is láthatók. A vaddisznó tart az embertől, elkerüli a találkozást. Kivételt képez ezalól a malacait vezető koca: ha az veszélyben érzi a kicsinyeit, támad. Ebben az időszakban pedig már nem ritka a malacaival élelmet kereső anyaállat. Néha egy-egy malac időlegesen elszakad a családjától. Kérjük az erdőjárókat, ne akarják megmenteni őket. A megfogott kismalac visítására megérkezik az anyja, s ez komoly veszélyhelyzetet teremt. Csakúgy, ha a kutyasétáltató – megszegve az előírást – szabadjára ereszti az erdőben az ebet. A kutya és a vaddisznó olykor egymásnak esik, a véres csatában az eb húzza a rövidebbet.Megtörténhet, hogy a malacait féltő koca által elkergetett kutya épp a gazdájához vezeti a felbőszült állatot. Ilyenkor akár súlyos tragédia is bekövetkezhet – figyelmeztet a szakember.

Hamar ivaréretté válnak



A tavaly februári vadlétszámbecslésen 120 vaddisznóra becsülték az állományt a Soproni-hegységben. 2017 márciusa és december 31. között 78 vaddisznót ejtettek el. Árnyalja a képet, hogy a vaddisznók igen gyorsan szaporodnak. Már első életévükben – de 20 hónapos korukra biztosan – ivaréretté válnak. A vemhesség ideje 16–17 hét. Egy koca 3–12 malacot is ellik.

– A gyérítő vadászaton nincs kilövési korlát, de a malacos kocákat megkíméljük. Az elmúlt években az ilyen terelő vadászaton öt-tíz vaddisznót ejtettünk el, amelyeket a felvásárlóknál értékesítünk. A vadlétszám csökkentése mellett másik hozadékot várunk, a zavarás miatt a vaddisznó az erdő nyugodtabb belső területeire húzódik – zárta Kiss József.