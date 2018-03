Új műsorok Sopronban és a Fertőrákosi Barlangszínházban - SopronDrum, Demjén Ferenc, Charlie és ExperiDance

Tematikus hetekkel és megújult műsortervvel várja a közönséget idén a Soproni Ünnepi Hetek sorozata a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban és a város számos pontján június 8. és július 15. között - hangzott le a rendezvényről tartott pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

Barlangszínház

A fesztivált a város számos pontján zajló, Sopron zenél című program nyitja június 8-án. A koncertek nem csak a fiatal zenekarok bemutatkozására adnak lehetőséget, de a közönségnek legjobban tetsző zenekar fellépési lehetőséget is nyer az idei VOLT Fesztiválra.A háromnaposra bővült Soproni Tündérfesztiválon június 8. és 10. között három előadáson az ExperiDance Táncszínház Cinderella című családi mesemusicaljét lehet majd látni a fertőrákosi Barlangszínházban. Június 9-én a soproni Erzsébet kertben játszótér, színpadi programok és számtalan interaktív játszóhely várja a gyerekeket. Megidézik a 200 éve született Arany János emlékét is többek közt a Kaláka Együttes és Bognár Szilvia közreműködésével. Június 10-én a Családok éve keretében a Fő téren elsősorban a családosokat várják koncertekkel, vetélkedőkkel és kézműves műhelyekkel.

Nemzetközi előadókat vonultat fel a, amelynek programjában június 11. és 17. között olyan előadók lépnek fel mint Richard Bona és a Mandekan Cubano együttes, az amerikai Billy Cobham, She-e Wu marimbaművész, Christopher Deviney és Rolando Morales-Matos és a Thunder Duo, azaz Dörnyei Gábor és Horváth Kornél.A művészek a hét folyamán workshopokat is tartanak: mesterkurzust vezet majd Dörnyei Gábor, Billy Cobham, She-e Wu, Rolando Morales-Matos és Aaron Spears is. A kurzusokra elsősorban magyar és külföldi középiskolásokat és művészeti egyetemek hallgatóit várják, akiknek számos fellépési lehetőséget is kínálnak a város szabadtéri színpadain.A HétTánc Fest során számos táncirányzat bemutatkozik a néptánctól a balettig a város több pontján. A Barlangszínházban az ExperiDance adja elő a Nagyidai cigányok című tánckomédiáját június 22-én és 23-án, Szent Iván éjjelén pedig Nyáritánc virágporban címmel néptáncgálát rendeznek. Az esemény díszvendége a Maros Művészegyüttes, a Sopron Táncegyüttes és a Zalai Néptáncegyüttes lesz.A Sopron Classic két hetében a klasszikus zenéé a főszerep. Horgas Eszter fuvolaművész koncertje mellett lesz kóruskavalkád a belvárosban, a Barlangszínházban A sevillai borbélyt adja elő a győri és a szegedi színház társulata, Giuseppe Verdi Falstaff című vígoperáját pedig a Kassai Állami Opera társulata mutatja be Jirí Menzel rendezésében.A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház idei szezonja a Soproni Ünnepi Hetek után is folytatódik és egészen szeptember közepéig várja koncertekkel, színi- és táncelőadásokkal a közönséget.Júliusban látványos előadással lép fel Feke Pál, akinek vendége lesz Szulák Andrea és Radics Gigi. Összesen hat alkalommal mutatják be júliusban a SingSingSing című produkciót, amelyben Feke Pál, Füredi Nikolett, Vastag Tamás és Buch Tibor mellett Joel Wood, Stéphanie Schlesser és Yannick Schlesser is fellép.Augusztus elején a Barlangszínházban a Játékszín mutatja be a Kölcsönlakás és a Hatan pizsamában című produkcióit mások mellett Lengyel Tamás, Lévay Viktória, Dobó Kata, Debreczeny Csaba, Hajdu Steve és Csonka András szereplésével. Az Operettszínház A chicagói hercegnő című jazzoperettjét augusztus 10. és 12. között több alkalommal lehet majd látni, de fellép az ExperiDance társulata is a Sissi című előadással. Német nyelven mutatja be a Soproni Petőfi Színház az Egy éj Velencében című darabját és az Operettvilág Együttessel együttműködve a Csárdáskirálynőt.Az előadások sorát Demjén Ferenc és Charlie közös koncertje zárja szeptember 15-én.