Új ágynemű minden betegágyra a Soproni Gyógyközpontban 70 millióért

70 millió forint értékben vásárolhatott síktextilt a Soproni Gyógyközpont. Ez 3910 darab garnitúra ágyneműt, valamint 1290 darab lepedőt jelent. Egy új chipes rendszernek köszönhetően ezek leltározása, és nyomon követése is megoldottá válik - olvasható a sopronmedia.hu A tájékoztatón elhangzott: az új ágyneműk esztétikusak, bőrbarát anyagból készültek, és egyedi méretre készültek - ez azért fontos, mert könnyű vele vastagabb matracra is ágyazni. Farkas Andrea, a Soproni Gyógyközpont ápolási igazgatója hangsúlyozta: az új ágyneműkben egy speciális chip van. Ezzel könnyebb leltározni, és az eszközzel nyomon követhető, hogy az adott textília hol található. Így a nővéreknek is egyszerűbb dolguk lesz, hiszen nem kell minden áthúzás után elszámolni az ágyneműkkel, hanem a rendszer nyilván tartja azokat.

Az új ágyneműk olyan anyagból készültek, amelyek mosásban nem mennek össze - ez meghosszabbítja az eszköz élettartamát is. A lepedők, paplan- és párnahuzatok kényelmesek, nem irritálják majd a betegek bőrét

Fotó: sopronmedia.hu/Griechisch Tamás

- mondta el Farkas Andrea, ápolási igazgató.Fentieken túlmenően az intézményben 8 darab nagy teljesítményű mosógép került beszerzésre, melyekkel az eddig külsős szolgáltató által elvégzett tisztító és fertőtlenítő felmosó fejek mosását tudják helyben megoldani. A mosatási költségek racionalizációjából adódóan– hangsúlyozta Kozmáné Farkas Katalin, az intézmény gazdasági igazgatója.A textíliák nyilvántartásához kiépítettek egy rendszert, amely leolvassa az ágyneműkben található chip-eket. A kapu megszámolja a kocsikon található ágyneműket, így a nővérek időt spórolhatnak meg - hangsúlyozta Ágota Tamás, a Soproni Gyógyközpont szolgáltatási osztályvezetője. A kórház azt tervezi, hogy a mosást végző céget is bevonják ebbe az online rendszerbe, így pontosan tudni fogják, hogy melyik textília van éppen a tisztítóban.