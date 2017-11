Tömeg a Liszt-központban: sorban állnak a VOLT-jegyekért Sopronban

Csütörtök 18 órakor Sopronban, a Liszt-központ előtt ingyenes Járai Márk - VOLTindító akusztikus koncert!

Fotó: Magasi

Csütörtökön délben indult a 60 órás, kedvezményes jegyelővétel a VOLT Fesztiválra az ismert jegyirodákban és a fesztivál honlapján . Új lehetőség, hogy immár öt-, négy- és háromnapos bérletek is kaphatók a napijegyek mellett, a bérleteket pedig részletfizetéssel is megvásárolhatják a látogatók.A soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ előtere délre már megtelt, és egyre többen gyűlnek. A sorban vannak szülők és az idősebb korosztály képviselői is, aki ajándéknak szánják a jegyeket.Több pénztárban folyamatos lesz a kiszolgálás. A fanatikusok már reggel 8 óta itt vártak - akár a hideg kőre is leültek, hogy elsőként lehessenek részesei majd a VOLT-életérzésnek.