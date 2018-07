Több jut fejlesztésekre Sopronban

Az önkormányzat módosította a 2018-as költségvetését, s további tizenötmillió forinttal megemelte a lakossági út- és közműépítés, közvilágítás-fejlesztés támogatására szánt keretet. Így idén az összeg negyvenötmillió forintra nőtt"

– közölte Mágel Ágost , a városfejlesztési bizottság elnöke.– Ez annyit jelent, hogy további ilyen jellegű pályázatokat fogadhat be a testület. Egy-egy sikeres pályázatnál a beruházás ötven százalékát finanszírozza a város. Ahhoz, hogy egy közösség támogatási igényt nyújthasson be a városfejlesztési bizottsághoz, előzőleg minden esetben az adott célra társulást kell létrehozniuk az érintett lakóknak.A bizottsági elnök hozzátette, idén már több támogatásról született kedvező döntés. A beruházás megvalósítása küszöbön áll például az Apáca-kert útépítésének harmadik, befejező üteménél. Várhatóan a Zerge út második üteme és a Dalárda út burkolatépítése is rendben lesz, továbbá a Sarudi útépítéshez is megkezdődött az előkészület a társulás létrehozására. A városfejlesztési bizottság határozott az egyházi ingatlanok renoválásának nyolcmillió forintos elősegítéséről is. Megszépült a Szent István-templom tornya; már felállványozták a domonkos templom melletti Széchenyi téri épület homlokzatát, s megjavítják a bánfalvi evangélikus templom tetőzetét is.