Százharminchárom bormintát kóstoltak Sopronban - fotók

Mikó Gábor, a hegyközség hegybírája részletezte: Sopronból,Kőszegről és a Fertő-parti településekről negyvenkét borászat összesen százharminchárom bormintát küldött be. A legtöbb a vörös és a fehér fajtákat képviselte, de volt rozé és siller is. A borverseny megnyitóján Simon István alpolgármester köszöntőjében a bor egyházi ünnepekben és a hétköznapokban betöltött közösségi szerepéről szólt, mondván: a jó bor jó gondolatokat ébreszt.Taschner Istvántól, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökétől portálunk megtudta, a 27 évre visszatekintő Pünkösd-napi borversenyen első alkalommal küldtek pezsgőt is a borászok, s érdekességként három gyöngyözőbor is gazdagította a kínálatot. A borverseny zsűrijét nemcsak a Soproni borvidék neves bortermelőinek, borászainak válogatottja, hanem budapesti, továbbá az Etyeki, a Neszmélyi és a Pannonhalmi borvidék szakértői alkották. Eredményhirdetést a délutáni órákban tartanak.