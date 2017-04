Soproni múlt: ilyen volt a tavaszi hóesés 1970-ben a városban - fotók!

Ahogy sorozatunkat nyitó cikkünkben megírtuk, G. Nagy Béla több mint tízezer fotót készített a hetvenes évek Sopronjáról, amelyekből mi is folyamatosan válogatunk oldalunkra, de várjuk olvasóink képeit, emlékeit is.1970-ben is volt tavaszi nagy hó, igaz akkor márciusban. G. Nagy Béla persze akkor is fényképezőgéppel járta a várost és fekete-fehérben megörökítette a havas utcákat, parkokat, fákat, bokrokat, embereket. Milyen jó lenne megtalálni azt a most 48 éves valakit, aki kimosolyog a babakocsiból...A képekből (is) levonhatjuk a következtetést: sok minden változott, de a tavaszi időjárás megmaradt szeszélyesnek.

Máskor is volt tavaszi hó, négy évvel ezelőtt, április 4-én mínusz négy fokban zenéltünk a Fő téren. Azelőtt pedig, körülbelül nyolc éve, április 4-én -8 fokban (!) zenéltünk Ausztriában, szabadtéren...

- írta olvasónk.Három éve, az Evita főpróbahetén vissza kellett venni a télikabátot, végig szakadt az eső és viharos szél fújt. Valamikor májusban volt - emlékeztek mások is a havas tavaszokra.

Azon a télen volt akkor nagy hó és a következő karácsonykor sílécet kaptak a gyerekek. Utána talán hat évig télen egyáltalán nem tudták használni...



A hetvenes évek második felében aztán április elején a Bakonyba mentünk túrázni négy napra, akkora hóba futottunk bele, hogy kocsit elhagyva vittek a nagy hóba bennünket lovas szekéren a Döbröntei Turista házhoz...

- jöttek az emlékek a kommentelőktől. Írja meg ön is, milyen élményei vannak a tavaszi, váratlan havazásról!