Soproni múlt - '69-ben is nagy munkák folytak a történelmi belvárosban

G. Nagy Béla pedig nemcsak az akkori munkákat, hanem a hatvanas-hetvenes évek utcaképeit is megörökítette.A Hátsókapuban akkor még Borsodi Zsuzsa kerámiaműhelye előtt álltak meg nézelődni az emberek, aztán ott nyílt a Delfin játékbolt, amibe betérni évtizedeken át volt minden soproni kisgyerek vágyainak netovábbja.A Szent György utca sarkán álló, alakja miatt Vasalóháznak is nevezett épület helyén hangulatos, névtelen köz állt, később pedig parkoló.Sokan emlékezhetnek rá, amikor az építkezés megkezdésekor a szomszédos társasház tűzfala leomlott, és mint egy babaházban, láthatóvá váltak a szobabelsők.A Káptalanház felújtásakor állványerdőt építettek, ilyet sem látni már manapság...A Lenck átjáró is megszépült azóta, de G. Nagy Béla felvételén még kopottan is impozáns, hangulatos.A Kolostor utcát már többször felújították, a Fegyvertár utca pedig most éppúgy fel van túrva, mint hatvankilencben...