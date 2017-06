Soproni második hely a filmszemlén - Nézze meg a diákok alkotását videón!

A diákcsoport az iskola alapításának 270. évfordulójára készítette el azt a kisfilmet, amellyel beneveztek erre a szemlére. A szombati országos döntőbe végül 10 filmet válogattak be, a többségük mind valamilyen médiás-, vagy filmes képzésben résztvevő iskolai műhely alkotása volt. Ezért is szép siker a soproniak elismerése, hiszen az „Orsolyiták Sopronban 270 éve" című kisfilm valójában egy sima gimnáziumi osztály saját vállalkozásaként készült el – Kovács Gergő Vilmos iskolalelkész felkérésére. A film az orsolyiták soproni megtelepedését és történelmi hányattatásait mutatja be – rövid kosztümös jelenetekkel színesítve.A neves filmes szakemberekből álló zsűri kiemelte, hogy a soproni fiatalok ügyesen feloldották a „dokumentumfilm" műfaji kötöttségeit, hiszen nagyon komoly témát kellett feldolgozniuk, és ma már szinte lefilmezhetetlen helyszíneket és történeteket megidézniük. Megdicsérték azt is, hogy a technikai hiányosságaikat (pl. nem megfelelős hangminőségű felvételeket) az utómunka során ötletesen a film javára fordították. Telitalálat tehát az elismeréssel együtt járó díj is: az orsolyás fiatalok egy korszerű puskamikrofont és egy csiptetős mikrofont kaptak ajándékul.A film elkészítésében nagy segítséget kaptak a diákok a Soproni Petőfi Színháztól (a jelmezek egy részét kölcsönözték), a Soproni Múzeumtól (régi fotódokumentumokkal segítettek), Tóth Norbert tanár úrtól, illetve az utómunka során Bazsó Andrástól.A díjkiosztóra 9 diák utazott a Sapientia Főiskolára – Barta-Barát Lászlóné osztályfőnök büszke tekintete kíséretében