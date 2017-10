Soproni közgyűlés - Újabb fizetős parkolóhelyek a városban

Nyugdíjba megy Földes Tamás, a Foreno Nonprofit Kft. ügyvezetője. A közgyűlés csütörtöki ülésén dönt utódjáról, aki nagy valószínűséggel Major Lajos, a cég jelenlegi kereskedelmi és műszaki vezetője lesz.



A képviselők az októberi ülésen hoznak döntést arról is, ki kapja a Széchenyi István tanulmányi ösztöndíjat.



Bevonják a fizetőparkolási övezetbe a Király Jenő utca 7., a Kazinczy tér 8–11. és a Csengery utca 73–91. számú épületek előtti területeket. Ennek oka, hogy jelentős mértékben megnőtt a várakozó autók száma (is) és az ott lakóknak sokszor már nem jut hely.



Tizenkétmillió forinttal több pénzt kap a város költségvetéséből a Pro Kultúra Nonprofit Kft. a színvonalas, sokrétű programok érdekében – ennek megfelelően módosítják a társaság és az önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződést.



A településképet meghatározó plakátok, reklámok elhelyezéséről szóló rendeletet is a törvényi módosításoknak megfelelően módosítják.



Leadképünk illusztráció