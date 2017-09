Soproni győztese van a 12 kilométeres kutyás akadályfutásak

Fotó: Hadnagy Tünde

552 versenyző nevezett a szeptember 2-án Piliscséven megtartott első 12 kilométeres akadálypályás, kutyás futóversenyre, a Hard Dog Race Wilde-ra. A versenyt a nők között Selymes Kinga és Lunatic nevű kutyája nyerte 1 óra 15 perc 27 másodperces idővel, a férfiak között a júniusi Base győztese párosa, Schmidel Mátyás és Zete ismételte meg korábbi sikerét, csak 48 másodperccel kicsúszva az 1 órás álomidőből.Schmidel egyébként alig futott rosszabb átlagidőt 12 kilométeren, mint a 6 kilométeres Base-n, hiszen ott 30:08-cal végzett. Selymes Kinga, a női győztes a táv és akadályok leküzdéséhez való kemény kitartását nemcsak a gyakori futásnak, hanem a magyar női amerikai focicsapatban, a Wolwes Ladiesben folytatott rendszeres edzéseinek is köszönheti. Selymes Kinga csapatában elkapó poszton játszik, amelyhez elengedhetetlen a robbanékonyság, gyorsaság és a jó futóteljesítmény.„Nagyon büszkék vagyunk, hogy először mi rendeztük meg a kutyás futóversenyeknek ezt az új formátumát, hiszen akadálypályás kutyás futást ilyen hosszú távon tudomásunk szerint máshol még nem szerveztek a világon." – emelte ki Púza András a HDR ötletgazdája. – „Elmondhatjuk, hogy már vannak rendszeresen visszatérő HDR versenyzőink, akik egyre felkészültebbek és jobbak lesznek. A jövőben mi is, a HDR szervezői csapata igyekszünk továbbcsiszolni a rendszert, a versenyszabályzatot a tapasztalatok alapján módosítjuk, hogy a különböző motivációjú versenyzők egyaránt örömet találjanak a versenyben."Az állóképesség mellett a jó teljesítményhez a legfontosabb az akadályok megismertetése a kutyával. Bár a HDR akadályait speciálisan az adott versenyre tervezik, és a meglepetés a kihívás része, de nem lehetetlen készülni rájuk. Lehet szimulálni lépcsős, lejtős, leugrós, átbújós, vizes akadályokat is.

Eredmények (HDR Wild)



Női

1. helyezett Selymes Kinga és Lunatic nevű kutyája, 01:15:27

2. helyezett Kovács Klaudia és Káosz nevű kutyája 01:16:08

3. helyezett Sipos Beatrix és Balu nevű kutyája 01:17:22



Férfi

1. helyezett Schmidel Mátyás Zete nevű kutyájával 01:00:48

2. helyezett Kocsis Dávid és Lupo nevű kutyája, 01:04:43

3. helyezett Gönye Márton és Rió nevű kutyája, 01:07:19



Csapat

1. helyezett a Csonttörők csapata 02:37:55

2. helyezett a Csonttörők 2 csapat 02:49:26

3. helyezett az Ürömi Állatotthon csapata 02:53:23

teljes eredménylista és különdíjak

A sikerhez sok gyakorlás szükséges, hogy a kutya megszokja a helyzetet, és ne ijedjen meg a feladattól, vagy éppen fogja vissza magát, amíg a gazdája is teljesíti az előtte álló kihívást. Persze, ha egy feladat túl nehéz gazdának vagy kutyának, akkor nem szabad beleerőltetni senkit. Ezért is van lehetőség az összes HDR versenyen az akadályok kiváltására 30 guggolással. A szakmai színvonal és a felkészülési lehetőségek bővítése érdekében a HDR együttműködést tervez kutyaiskolákkal és kutyakiképzőkkel, valamint bővíti a már meglévő kapcsolatait más kutyás versenyek szakértőivel is.A HDR egyesíti a kutyás futásokat és az embereknek szánt akadálypályás versenyeket, melynek mostanra 3 formátuma is kialakult: a 6 kilométeres, 16 akadályos Base, a 2 km-es, 8 akadályos Junior és a 12 km-es 22 akadályos Wild. A versenyre párok (kutya és ember) és csapatok is nevezhetnek. A kutya bármilyen fajtájú és méretű lehet, de csak 12 hónaposnál idősebb, beoltott, chipes, féreghajtott, egészséges, szociális kutyával lehet indulni. Erre a biztonság miatt is szükség van, mert a HDR célul tűzte ki, hogy a felelős kutyatartást népszerűsítse szabályaival.A sporton túl a HDR egy jó hangulatú, bulis kihívás, ahol sokan nem másokat, hanem elsősorban magukat szeretnék legyőzni, és a kutyájukkal való együttműködésüket javítani. Így azoknak is érdemes elindulni, akik nem a legjobb időeredményre törekednek, „csak" életmódjuk és önismeretük javítására. Ugyanakkor a jövőbeli tervek között szerepel a kihívás öröméért és a minél jobb időeredményért versenyzők szétválasztása is.A versenyen jelen voltak az Ebárvaház, A Tetovált Állatmentők és a Retriever Rescue képviselő csapatai is, és a szponzoroknak köszönhetően ingyenes szívférgesség-szűrésen, táplálkozási szaktanácsadáson is részt lehetett venni.A verseny ötlete Púza András veterántól származik, aki kutyavezető tűzszerészként teljesített szolgálatot Roninnal, belga juhászkutyájával Afganisztánban.A következő versenyt – az első nemzetközi HDR futamot – szeptember 23-án Dąbrowa Górniczában, Lengyelországban tartják. Ez egy 6 kilométeres Base lesz.