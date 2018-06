Sopron Balett: ősbemutatót tartanak a Barlangszínházban

Demcsák Ottó vezetésével zajlanak a Sopron Balett szombati ősbemutatójának próbái. Fotó: Magasi

SopronDrum műsora



A Barlangszínházban pénteken este 8-kor igazi kubai hangulatú dzsesszestét ígér a Richard Bona and Mandekan Cubano Group fellépése. Szombaton az említett tHUNder Duo és a Sopron Balett mellett She-e Wu marimbaművész, Chris Deviney, Rolando-Morales Matos bűvöli el a közönséget. Vasárnap a Billy Cobham Band ütősműsora kínál zenei élményeket a Barlangszínházban.

– A Soproni Ünnepi Hetek barlangszínházi közönsége varázslatosan egyedi hangzású estékre számíthat a hétvége mindhárom estéjén a SopronDrum során. Amikor a háromnapos program összeállításán dolgoztunk, felvetődött a gondolat, hogy helyi művészeti csoportot is bevonjunk a produkciókba – nyilatkozta a Kisalföldnek Horváth Kornél, a SopronDrum művészeti vezetője. – Innen jött az ötlet, hogy az ütőhangszeres zene és a Sopron Balett közös kompozíciót alkosson. Felkértem Demcsák Ottót, hogy koreografáljon a Sopron Balett számára színpadi művet a Dörnyei Gáborral közös műsorunkhoz. Szombaton este ezt is láthatja a Barlangszínház közönsége.– Közel egyéves előkészületet követően, a művészetek egymásra hatásaként Lélekdobbanások címmel tartunk ősbemutatót a tHUNder Duóval – tette hozzá Demcsák Ottó, a Sopron Balett Harangozó-díjas művészeti vezetője, koreográfus. – A dob és a tánc a legősibb testi és lelki rezdüléseinket hozza összhangba mindennapjainkkal. A kéz az eszközhasználó embert szimbolizálja, amely a lélekből feltörő érzéseket hangokká, valamint mozdulatokká varázsolja; ezért visel majd a balettkar piros kesztyűket a tánc alatt. A tánc pedig az egész test szuggesztív erejével mutatja meg a lélek mélységeit és emelkedettségét, amelyben az ösztön és a tudat harmonikusan hat egymásra. Örülünk, hogy az első SopronDrum során a balett kifejezőerejével, látványvilágával szolgálhatjuk a két világhírű magyar ütőhangszeres zenélését. Az előre felvett hanganyagra olyan koreográfiát teremtettem, amely teret ad a táncosoknak arra, hogy az ütősök muzsikájából építkezve átvegyék azokat az életérzéseket, amelyek átitatják e két nagyszerű zeneművész produkcióját.Demcsák Ottó hozzátette: jóllehet a Lélekdobbanások premierje szombaton lesz, de már igen szép érdeklődés nyilvánul meg iránta több színház részéről. Tervezik, hogy az orosz művészekkel kibővített Sopron Balett egyik állandó produkciójaként tartják repertoáron, külföldi meghívásokra is gondolva.