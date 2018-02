Sopron-Ausztria: tényleg utaznak az osztrák rendőrök a magyarokra? Itthon cseréljünk izzót!

Bánó Gergőnek nincs negatív tapasztalata, igaz, mindig megfelelő műszaki állapotú autóval közlekedik és ezt tanácsolja másoknak is. Fotó: Cs. B.

Több soproni autós is panaszkodott, hogy megállították az osztrák autópályán, lekísérték egy úgynevezett ellenőrző pontra és „rögtönzött műszaki vizsgát" végeztek a kocsijukon. A legtöbb magyar, román, bolgár rendszámú autón találtak valami apró hibát és megbüntették a tulajdonosukat. Volt, akinek levették a rendszámtábláját és elvették a forgalmi engedélyét. Másokat már a határról visszafordítottak, mert valamilyen világítóberendezésük nem működött megfelelően vagy egyéb műszaki problémát találtak nála.Bence hetente jár Ausztriába. Egyik alkalommal már hazafelé tartott az A3-as autópályán, amikor megállították a rendőrök. Elkérték minden iratát, majd megkérték, kövesse őket egy ellenőrzésre. – Két hónapja vettem az autót, akkor volt műszakin, nem gondoltam, hogy valami baj lehetne. A spontán műszaki vizsga után azonban a hozzám forduló rendőr azt mondta, nem közlekedhetek tovább. A szélvédőn lévő egy centiméter széles kavicsfelverődés volt a gond, ami egyébként az utasoldalon található, valamint a három féklámpámból egy nem működött.

Szerintem ezek nem voltak akkora hiányosságok, hogy ne vezethettem volna biztonságosan haza. Úgy érzem, volt benne egy jó adag előítélet, mert csak arra kaptam engedélyt, hogy elvontathassam az autót – emlékezett vissza Bence, aki a 150 eurós helyszíni bírságon túl az elszállításért további 40 ezer forintot fizetett, így nagyjából 90 ezer forintjába került az osztrák kiruccanás. Hozzátette, körülbelül háromnegyed óráig tartott a vizsgálat, ez idő alatt a rendőrök négy autóról vették le a rendszámot. Amikor lekísérték az ellenőrző pontra, látta, hogy a „vizsgaállomás" mögött körülbelül 25–30 gépkocsi parkolt, nagy részük magyar és román volt, osztrák autót nem látott közöttük.Mások a tapasztalatai Bánó Gergőnek, aki napi szinten jár át nyugati szomszédunkhoz. Bár volt, hogy ellenőrizték az osztrák rendőrök, pozitív véleménnyel van róluk. – Egyik alkalommal navigációval közlekedtem, amely felvitt az osztrák autópályára, holott nem volt matricám. Próbáltam korrigálni, miközben az autópálya-rendőrség is ott termett mellettem. Letereltek a sztrádáról, és ahelyett, hogy megbüntettek volna, azt mondták, vegyem meg a matricát – mesélte Gergő, aki szerint az osztrákok nem büntetnek azonnal, a kisebb szabálysértésekért először csak szólnak. Ő is egyetért azzal, hogy kizárólag jó műszaki állapotban lévő gépjárművel szabad kimenni a forgalomba. Ehhez hozzátartozik az évszaknak megfelelő gumiabroncs, az érvényes elsősegélycsomag és a fényvisszaverő mellény is.A soproni autóklubnál érdeklődésünkre elmondták, leggyakrabban izzóhiba miatt fordítják vissza az autókat a határról. – Fontos, hogy minden világítóberendezés működjön és a gumiabroncs is megfelelő állapotban legyen. Elsősorban olyan hiba miatt büntet az osztrák rendőr, ami szemmel is megállapítható – részletezték az autóklubnál. Érdekességképpen hozzátették, a magyarországi műszaki vizsgabizonyítvány az egész világon érvényes. A vizsgarendszerünk pedig annyira sokoldalú, hogy annak idején több ország, köztük Ausztria is tőlünk vette át.