Remek műsorral indult az Iron Maiden turnéja, hamarosan Sopronban zúznak

A banda június 28-án a soproni VOLT Fesztiválra is valószínűleg ezzel a műsorral jön, koncertjük napja már teltházas lett a fesztiválon, Az észt fővárosban nyitotta meg turnéját az Iron Maiden szombat este, ahol a tízezer férőhelyes Saku Suurhall arénában léptek fel Dickinsonék. A megszokott látványelemek mellett a legnagyobb szenzáció az volt, hogy olyan dalok is bekerültek a programba, mint például a Flight Of Icarus, amit már lassan harminc éve nem játszottak élőben.