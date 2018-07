Rajongó gitározott a VOLT nagyszínpadán: Dávid újra együtt zenélt a Hollywood Undeaddel

Emlékezetes koncertet adott a VOLT-on a Hollywood Undead pénteken, az amerikai együttesről már két évvel ezelőtt is írtuk, hogy mekkora bulit csinálnak élőben - akkor a Strandon léptek fel. Ahogy a Balaton partján, úgy Sopronban is felhívtak egy rajongót a színpadra. Mint kiderült, a szerencsés kiválasztott nem más, mint a várpalotai Bense Dávid, aki a Strandon is felléphetett kedvenc zenekarával,Dávidnak most semmilyen extra táblát nem kellett a magasba tartania ahhoz, hogy feljusson a színpadra, hihetetlen, de egyszerűen megint őt választották ki. "Az első sorban délután egy óra óta foglaltuk a helyünket. Mikor felhívtak, egy viccel indítottam: a "mi a neved" kérdésre a 22 Jump Street című filmből mára már mémmé vált "my name is Jeffel" válaszoltam. A közönség értette, Charlie nem. :D Ezután megmutattam nekik a tetoválásaimat, amik hozzájuk kötődnek, és aztán jammeltünk egy kicsit" - fogalmazott lapunknak Dávid. A várpalotai fialnak ez volt a harmadik fellépése a Hollywood Undeaddel... Gratulálunk!