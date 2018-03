Püspöki áldás az aulára Hunyadi János iskolában Sopronban

Az új aula igazi, tágas közösségi tere lesz az iskolának. Fotó: Magasi

Az iskola új közösségi térrel bővült, amiről Rajnai Károly igazgató elmondta: a szülőket és gyermekeiket illeti a köszönet, ők tették ugyanis lehetővé, hogy több mint egy évtized alatt összerakhatták az építkezés árát. – Az első öröm akkor ért bennünket, amikor megérkeztek az építők, a második amikor elmentek – mondta félig tréfásan. Az iskola közössége úgyis tudja, hogy a tervezettnél később fejeződött be a nagy munka, a végeredmény ugyanakkor mindenkit kárpótol.Szemerei János püspök áldotta meg az aulát, azt kívánva az iskola közösségének, hogy ne csak találkozások és együttlétek helye legyen a tágas tér, hanem olyan hely is, ahol érdemes a jó szóra figyelni, ahol lelkiekben is gazdagodhat mindenki, aki betér.A Kisalföld a beruházás megkezdésekor már írt a fejlesztésről, akkor az igazgató elmondta, háromszázmillió forintos önerős beruházásuk eredményeként egy több mint ötszáz négyzetméteres aulával, nyolcvan négyzetméteres szülői váróval bővül az intézmény és teljesen megújult az utcai főbejárat is.