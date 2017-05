Pünkösd Alsó-Ausztriában: élményekkel teli tavaszköszöntés!

Tekintettel Pünkösd vallási eredetére, az egyik legismertebb ünneplése a búcsú, a zarándoklat. Ugyanakkor a néphit szerint, ha ezen a napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Időjárástól, érdeklődési körtől függetlenül Alsó-Ausztria számtalan színvonalas programmal, személyre szabott ajánlatokkal várja a turistákat, ebből a kínálatból válogattunk.Csoportosan, vagy egyedül -vezető többnapos, csendes zarándokút az elmélyedést, a lelki feltöltődést nyújtja mindenkinek. Ausztria legrégebbi zarándokútjának, a-nak is ugyanez a küldetése, ezen keresztül Bécsből Mariazellig öt nap alatt lehet eljutni. A(Bécsi Búcsújárás) a Via Sacra része, aki ezt választja, az négy nap alatt juthat el Mariazellbe, de itt a napi harminc kilométeres táv néha nehezebb útvonalakon vezet át.. 2010-es évi megnyitása óta népszerű a. A 153 kilométeres szakasz a Duna-mentén, gyönyörű dimbes-dombos tájakat érint Drasenhoftól egészen Kremsig. Így a festői pincékkel szegélyezett borvidék is része a nemzetközi Szent Jakab zarándokútvonalnak, egy pohár finom, úgynevezett "Jakobsweg" bor, vagy egy kóstoló a helyi gasztronómiai különlegességekből kötelező annak, aki erre jár.

Kikapcsolódásra, a természet felfedezésére kellemes alternatíva egy séta a Krems-völgyében, vagy egy túra azjól kitáblázott nyomvonalán. Alsó-Ausztria legnagyobb szurdoktúráján érdemes meglátogatni a, ahonnan kivételesen szép dunai panoráma tárul az utazók elé. A település jelentős zarándokhellyé nőtte ki magát, mivel a Mariazell-i Bazilika után ez a legnagyobb zarándokhely Ausztriában. Nem messze innen található a, amely az idei tartományi kiállítás központi helyszíne. A "Minden joggal" elnevezésű kiállítás április 1. és november 12. között látogatható, a jog témakörére épül, az emberi együttélés világába nyújt betekintést, és abba, hogy milyen irányban haladunk közösen, hogyan alakítjuk világunkat kicsiben és nagyban.

A túrázás kedvelőinek kihagyhatatlan desztináció. Az Ötscher-Tormäuer Natúrpark egyedi látnivalóiba, a kínálatban a cseppkőbarlangtól a vízeséséig minden megtalálható. Az impozáns barlangban olyan képződményeket lehet megcsodálni, mint a Madonna, a Három Királyok, vagy a Flamingó.

Programok júniusban:



Június 10 a hütték napja a határhoz közeli Bécsi Alpok Wechsel hegységben - 15hüttében, többek között Mönichkirchenben is élvezhetik a turisták az autentikus gasztronómiát, zenét és táncokat.



Június 16-25. között fókuszban a kertek. A "gartenFESTWOCHENtulln" rendezvényen 100 egyedi kert-kiállítást lehet megcsodálni, inspirálódni privát kert-túrákon, csoportos műhelymunkákon, előadásokon, filmvetítéseken, vagy éppen főző-shown kóstolni a helyi finomságokat.



A június 17-18.-i hétvége a túraszezon nyitánya a mostvierteli hegyekben. Annabergnél és Miterbachnál a Gemeindealpe alpesi legelői ilyenkor zenekarok muzsikájától hangosak.



St.Corona am Wechselben június 24-25. családi hétvége, tucatnyi programmal várják a kicsiket és nagyokat.



Nyári koncertek, kihagyhatatlan zenei élmények álomszép helyen – ezt nyújtja a Grafenegg-i Fesztivál, amely nyitó hétvégéje június 22-23. A szervezők a Szentivánéji Gálaműsorral indítják az idei, immár 11.szezont. A 6 hétig tartó rangos rendezvénysorozat kínálatában a barokktól a kortárs zenéig minden irányzat megtalálható, de a musical-, és filmrajongók sem fognak csalódni.

Akik inkább egy fürdőhelyen szeretnének lazítani, azoknak a Bécstől délre, alig 26 kilométer távolságra fekvő elegáns fürdővárost, Baden bei Wient ajánljuk. Kiváló szállás lehetőségek,, golfpályák, modern wellness és spa szolgáltatások várják a látogatókat. Pünkösd Vasárnap, június 3-án kezdődik a híres, 200 éves hagyományra visszatekintő. A június 25-ig tartó rendezvényen 30 ezer rózsabokorból több mint 900! rózsafajta ontja illatát. A 7,5 hektáros terület Ausztria legnagyobb rózsakertje, minden évben látogatók ezreit vonzza, akiknek a szervezők még koncertekkel, zenés-táncos programokkal is készülnek. Baden környéke ugyanakkor kiváló, a Gumpoldskirchenben található Thallern borászat vinotékájában pedig összegyűjtötték a régió legjobb borait. A túrázás, kerékpározás és zarándoklatok kedvelői a már Napóleont és Beethovent is megihletett Helenen-völgyön keresztül egészen a régió vallási központjáig, a Heiligenkreuz-i apátságig juthatnak el.