Projektnap a soproni Berzsenyiben - fotók

A projektnap az iskolai tantárgyakon túli, közösségi élet, -értékek és -hagyományok, továbbá -szerepvállalás, felelősség megismerésén és tudatosításán túl a csapatmunka, az együttgondolkodás és együtt cselekvésnapja.Az ötödikesek az Erdészeti Múzeum gyűjteményeivel ismerkedtek, a 6. osztályosok a Fabricius-házban vettek részt interaktív múzeumi napon, a hetedikesek a Bányászati Múzeumban jártak és laboratóriumi kísérleteket is végeztek. A nyolcadikosok a Hoffer Zenestúdióba látogattak, és végigjárták a város evangélikus kötődésűemlékhelyeit.A 9. évfolyamosok – mint általában- médiához köthető tevékenységgel töltötték a napot: a különböző helyszínekről tudósításokat készítettek, amelyek a Líceum honlapján elérhetők lesznek. A 10. osztályosok a katasztrófavédelem, a polgárőrség munkájával ismerkedhettek meg, aztán az óvodákban, a kórházban, végezhető közösségi szolgálattal, továbbá a város kulturális életével kapcsolatos kérdéseikre is választ kaptak, betekintve a Pro Kultúra Sopron munkájába, aztán a zeneiskolába is lejutottak. Óriási érdeklődés mellett tartották a Líceum dísztermében a teljes élet mozgássérültként elnevezésű tájékoztató előadást, a végzősök tablóikat tervezhették és továbbtanulással, illetve munkalehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatáson is részt vehettek.